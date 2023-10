EA FC 24 startet mit mehr Spielern als je zuvor, obwohl der große Name „FIFA“ fehlt

EA Sports FC 24 setzt die FIFA-Reihe fort, ohne den etablierten Namen zu nutzen. Dennoch scheint das Spiel hohe Spielerzahlen zu erreichen, erklärt der Entwickler.

Das sagt EA zu Spielerzahlen in FC 24: In einer Pressemitteilung hat EA Sports eine erste Bilanz seit dem Release von EA FC 24 gezogen.

Laut dem Entwickler sind 11,3 Millionen Spieler in der ersten Woche von EA FC 24 in das Spiel eingestiegen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr sprach EA Sports im Fall von FIFA 23 von 10,3 Millionen Spielern in der ersten Woche und erkläre, dies sei der bisherige Rekord. Dieser wäre mit der diesjährigen Zahl gebrochen.

Cam Weber, President von EA Sports, sagte dazu, man freue sich über den Start: „Wir begrüßen nicht nur Millionen unserer langjährigen Spieler zurück, auch die Zahl der neuen Spieler in FC 24 ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 % gestiegen“ (via ea.com).

Das sollte man beachten: Im Fall von EA FC 24 fällt auf, dass EA in der Mitteilung explizit erwähnt, dass die 11,3 Millionen Spieler auch EA Play mit einbeziehen, während das in der Mitteilung zu FIFA 23 nicht der Fall ist (via ea.com).

Über das reguläre EA Play bekommt man allerdings nur einen Trial-Zugang zu EA FC 24, aktuell stellt nur EA Play Pro das volle Spiel bereit. Wir haben hierzu weitere Informationen angefragt.

EA FC 24 statt FIFA – Warum der Namenswechsel?

Die neuen Zahlen sind besonders interessant, da EA Sports FC einen Umbruch für EA darstellte. Nach vielen Jahren, in denen sich der Name „FIFA“ bei den Fans der Fußball-Reihe etablierte, verabschiedete sich EA Sports von dem altbekannten Titel.

Während das Spiel inhaltlich weiterhin sehr nah am Bekannten aus der FIFA-Reihe ist, war offen, wie der Namenswechsel sich auf die Spielerzahlen des neuen Spiels auswirken würde. Den neuen Zahlen von EA zufolge scheint aber zumindest der Release-Zeitraum nicht unter dem Wechsel gelitten zu haben.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema EA entfernt alle FIFAs aus dem Shop, jetzt gibt es nur noch EA FC von Max Handwerk

Warum heißt das Spiel jetzt EA FC 24? Bereits im Mai 2022 erklärte EA Sports, dass das „nächste FIFA“ nach FIFA 23 nicht mehr „FIFA“ heißen würde.

Dem ging das Ende der Partnerschaft mit der FIFA, also dem Fußball-Weltverband voraus. Schon 2021 deutete sich das an, als erste Berichte über einen hohen Preis für den FIFA-Namen die Runde machten.

2023 war es dann so weit und EA FC 24 erschien ohne den altbekannten FIFA-Namen, aber weiterhin mit Spieler-Lizenzen, Stadien, Ligen und ähnlichen Inhalten, die man von früher kennt.