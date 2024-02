Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn nach seinem goldenen Tor in der Nachspielzeit konnte es sich PHzin nicht nehmen, gleichermaßen freudig und provokant zu feiern. Mit der signifikanten Brillen-Jubel-Geste, für die sonst sein Gegenüber Anders Vejrgang bekannt ist, ließ er seinen Kontrahenten die Niederlage so richtig spüren.

So kann Umut es noch zur WM schaffen: Doch es gibt noch Hoffnung! Zwei weitere Tickets werden über die offiziellen Partner-Ligen vergeben, zu denen auch die virtuelle Bundesliga aus Deutschland zählt. Erreicht Umut also das Endspiel der heimischen Einzelmeisterschaft könnte er sich den Traum einer erneuten WM-Teilnahme doch noch erfüllen.

Sowohl Umut (3:3 vs Levi) als auch Anders (5:5 vs Young) mussten ins Elfmeterschießen. Der junge Däne hatte sich dabei nur wenige Sekunden vor Abpfiff mit der letzten Aktion in den Shootout retten können und blieb dort am Ende eiskalt.

So verlief das Viertelfinale: Der Turnierbaum sorgte dafür, dass die Partien der beiden Leipziger zeitgleich ausgetragen wurden. Ein spektakuläres Hin und Her auf beiden virtuellen Plätzen mündete schließlich im ultimativen Krimi.

Der ehemalige FIFA-Weltmeister Umut Gültekin von RBLZ Gaming hat die vorzeitige Qualifikation für die Einzel-WM in FC 24 verpasst. In der entscheidenden Runde musste sich der Profi der Roten Bullen knapp geschlagen geben. Sein Teamkollege konnte dagegen das Ticket zum Final-Event im Sommer lösen.

