Dune: Awakening hört auf seine Spieler, behebt nerviges Problem, das eure Items frisst

In Dune: Awakening sind die Entwickler mit einem Patch das größte Problem der Community angegangen und ernten dafür viel Lob.

Was ist das für ein Problem? Die Haltbarkeit der eigenen Items in Dune: Awakening war vielen Spielern zu gering. So fühlte es sich für die Community an, als hätte man eine Spielzeug-Version einer Rüstung an oder ein Spielzeug-Tool in der Hand. Reparierte Items verlieren an der gesamten Haltbarkeit, wodurch das Gefühl entsteht, man würde sich durch die Werkzeuge fressen.

Die Community ärgerte sich schon seit dem großen Update Chapter 3 über die Geschwindigkeit, in der die Items kaputtgingen, und schrieb zu diesem Thema unzählige Beiträge. Jetzt wurden ihre Wünsche erhört.

Hier könnt ihr den Trailer zu Chapter 3 sehen:

Entwickler hören auf die Spieler

Wie haben die Entwickler reagiert? In einem neuen Update auf Discord haben die Entwickler über den Wunsch der Spieler gesprochen. Dabei haben sie erklärt, dass sie die Diskussion der Community verfolgt haben und die Problematik anerkennen.

Gleichzeitig kündigen sie für nächste Woche einen Patch an, der den Haltbarkeitsverlust massiv verlangsamen soll. Die genauen Patch-Notes des Updates fehlen zwar noch, die Entwickler nennen dennoch drei Stichpunkte, die man erwarten darf.

Die Grundhaltbarkeit aller Gegenstände (mit Ausnahme von Schrott) wird um 100 % erhöht, wodurch sich ihre Lebensdauer effektiv verdoppelt. Dies sollte bei hochwertigen Gegenständen wie Power Packs, Suspensor-Gürteln und Kompaktoren hilfreich sein.

Der Haltbarkeitsverlust bei einer Niederlage wird von 5 % auf 2 % reduziert, was dazu beiträgt, die Belastung der Haltbarkeit bei der Bekämpfung schwierigerer Gegner oder Inhalte zu verringern.

Wir reduzieren den maximalen Haltbarkeitsverlust von 20 % auf 15 %. Wenn Sie also beispielsweise einen Gegenstand von 0 auf das Maximum reparieren, erreichen Sie 85 % statt 80 %.

Weiter erklären sie, dass sie auch andere Verbesserungen am Spiel als nötig betrachten und sich derzeit anschauen, vor allem die Punkte, die die Community beschäftigen. Die Spieler können deshalb auf einen größeren Patch mit vielen Verbesserungen nächste Woche hoffen.

Wie reagiert die Community? Die Stimmen der Community wurden erhört, entsprechend freudig sind die Spieler, die ihr Anliegen schon jetzt als gelöst betrachten dürfen. Gerade deshalb gibt es viel positive Resonanz in den Kommentaren auf Reddit.

So sagt subileus auf Reddit: „Ein großer Schritt in die richtige Richtung! Danke, Funcom.“ Ähnlich sieht es auch Ubiquitouslastname der auf Reddit erklärt, warum das Problem schwieriger zu lösen ist, als viele wohl denken mögen: „Das ist ein guter Schritt. Es ist schwer, die Balance zu finden: Haltbarkeit soll in einem Survival-Spiel eine Rolle spielen, darf aber nicht in ein belastendes Chaos ausarten. Eine Überarbeitung des Kampfsystems würde hierbei ebenfalls helfen.“

Dass der Community dieses Thema ein besonderes Anliegen ist, zeigt auch die Reaktion von Reddit-Nutzer ZakuIII, der schreibt: „Verdammt ja, ich pausiere das Spiel bis nächste Woche.“

Die Community ist glücklich über die Änderungen und freut sich zeitgleich auf den Patch, der noch mehr Probleme beheben soll. Das größte Problem im Spiel bleibt aber wohl weiter die ungelöste Identitätskrise: Update von Dune: Awakening verdoppelt die Spielerzahlen auf Steam, doch laut der Community ist die Identitätskrise nicht überwunden