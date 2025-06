Dune: Awakening – Erythrinkristall finden und farmen

Erythrinkristalle gehören zu den wichtigsten Ressourcen in Dune: Awakening. MeinMMO verrät euch, wo ihr die Kristalle am besten farmen könnt.

Wo finde ich Erythrinkristalle? Die Kristalle kommen unter der Erde vor, weshalb ihr diese am besten in den Tiefen von Hagga-Rift farmen könnt. Schnappt euch ein Fahr- oder Flugzeug mit Inventar-Erweiterung und macht euch zu den dortigen Mineralien-Förderanlagen auf, die ihr auf den Zwischenebenen der Schlucht findet.

Sucht in den markierten Gebieten des Hagga-Rifts nach Erythrinkristallen.

Ihr erkennt das Erythrin zum Glück schon aus einer gewissen Entfernung an den roten Kristallen. Für den Abbau benötigt ihr mindestens einen Cutteray Typ 2. Höhere Cutteray-Stufen können aufgrund ihrer verbesserten Abbau-Effizienz aber nicht schaden.

Kobaltpaste in rauen Mengen

Wofür brauche ich Erythrin? Über eine Chemieraffinerie könnt ihr das gesammelte Erythrin zu Kobaltpaste verarbeiten. Diese Ressource benötigt ihr wiederum für zahlreiche Rezepte wie den Bau von Sandbikes, Buggys und Ornithoptern, aber auch für Werkzeuge oder Ausrüstungsteile.

Weitere Tipps und Tricks zu Dune Awakening im Video:

Was muss ich zu Dune: Awakening wissen? Das neue Survival-MMO von Funcom ist am 10. Juni 2025 für den PC erschienen und führt euch auf den Wüstenplaneten Arrakis. Dort erwartet euch aber nicht die altbekannte Handlung aus den Büchern oder Filmen, sondern eine alternative Zeitlinie, in der Paul Atreides nie geboren worden ist.

Hunger, Durst, Sonne, aggressive Feinde – von der ersten Minute an steht der Überlebenskampf im Fokus von Dune: Awakening. Indem ihr immer bessere Werkzeuge, Ausrüstung, Basen, Fahrzeuge und Waffen baut, erleichtert ihr euch den Alltag jedoch zunehmend, sodass ihr euch immer stärker auf das Erkunden der Spielwelt, die Meisterung von Dungeons oder das Erleben der Story konzentrieren könnt.

In großen Teilen der Spielwelt könnt ihr maximal auf 39 andere Spieler treffen. Ausnahmen bilden die beiden Fraktionshauptstädte sowie die Tiefe Wüste, ein riesiges Endgame-Gebiet, in dem fast überall PvP aktiv ist und das sich jede Woche durch einen Sturm grundlegend verändert. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer Übersicht: Dune: Awakening – Alles zum Release auf PS5, Xbox und PC