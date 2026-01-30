Dune: Awakening – Die 8 besten Items, die euch früh übermächtig stark machen

GuideService
4 Min. Karsten Scholz 1 Kommentar Lesezeichen
Dune: Awakening – Die 8 besten Items, die euch früh übermächtig stark machen

In Dune: Awakening könnt ihr euch recht früh einzigartige Rezepte für mächtige Items erspielen, durch die ihr euch eure Spielerfahrung spürbar erleichtern könnt. MeinMMO stellt euch 8 dieser übermächtigen Ausrüstungsteile vor.

In Dune: Awakening gilt: Je besser eure Ausrüstung, Waffen und Werkzeuge, desto leichter fällt euch der Überlebenskampf auf Arrakis. Einen besonders spürbaren Machtvorsprung gewähren euch dabei Gegenstände, die ihr über einzigartige Rezepte herstellen könnt. Die lassen sich überall in der Spielwelt finden.

8 besonders mächtige Items, die ihr euch schon früh besorgen könnt, stellen wir euch im Folgenden vor. Beachtet dabei, dass ihr mit der Herstellung des jeweiligen Items das zugehörige Rezept verbraucht. Wenn ihr das Teil erneut herstellen möchtet, etwa für den Verkauf oder Gildenfreunde, müsst ihr das Rezept erneut farmen.

Update vom 30. Januar 2026: Mit Blick auf den anstehenden Release von Chapter 3 am 3. Februar haben wir unseren Guide für euch noch einmal gecheckt und bei Bedarf aktualisiert.

Der Launch-Trailer zu Dune Awakening:

Das neue Survival-MMO Dune: Awakening im Launch-Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Dune: Awakening wird endlich mehr zum MMORPG, bringt 10 Dungeons zum Looten und Leveln Dune Awakening lässt euch auf Steam wieder kostenlos in die Wüste, bietet den bislang größten Rabatt für das Survival-MMO Entwickler wollen Dune: Awakening selbst für das beste Gameplay 2025 auf Steam nominieren, doch die eigenen Spieler haben etwas dagegen Dune: Awakening kündigt Servertransfers auf Steam an, will das Problem leerer Wüsten noch 2025 angehen Dune: Awakening verliert seit Monaten ständig Spieler – Jetzt gehen die Entwickler den größten Kritikpunkt an Spieler findet geheime Karte in Dune: Awakening, die Community erklärt, was es damit auf sich hat Dune: Awakening bekommt heute den großen Patch im August – Alle Infos zum Server down und Patch Notes für Version 1.1.20.0 Ein paar Gilden in Dune: Awakening erklären sich zu den Herrschern über die Wüste, bilden ein „Konzil“, rufen direkt Rebellen auf den Plan Neuer Patch in Dune: Awakening ändert umstrittene Zone, macht besonders eine Gruppe von Spielern endlich wieder glücklich Dune: Awakening rutscht auf Steam auf 53 % positive Bewertungen ab, vor allem eine Sache ist schuld Spieler aus Dune: Awakening vergleichen das Endgame mit der enttäuschenden Staffel 8 von Game of Thrones Dune: Awakening Klassen – Alles zu Skills, Techniken, Stärken und zum Lernen von Talenten

Hajra Literjon Typ 1

Wasser ist auf Arrakis eine seltene und wichtige Ressource, die zum einen euer Überleben sichert, zum anderen aber auch bei der Produktion sowie Verarbeitung von Materialien eine essenzielle Rolle spielt. Eines der wichtigsten Items für die mobile Aufbewahrung von Wasser sind die sogenannten Literjons. Die Standardvariante umfasst jedoch nur 1.000 Einheiten.

Besucht daher den Händler im Griffin’s Reach-Handelsposten des Südlichen Hagga-Beckens, um euch dort mit Rezepten für das bessere „Hajra Literjon Typ 1“ (1.500 Einheiten) einzudecken. Die kosten nur 500 Solari pro Rezept. Das ist eine sinnige Investition, um eure Wasserspeicher-Effizienz früh spürbar zu steigern.

Mohandis Sandbike, Triebwerk Typ 1

Dieses einzigartige Triebwerk versorgt euch mit einer Geschwindigkeit von 93 km/h. Zum Vergleich: Sandbike, Triebwerk Typ 2, also das Standardteil der zweiten Generation, kommt nur auf 78 km/h, und auch das Sandbike, Triebwerk Typ 3 ist schlechter, mit 85 km/h. Ihr werdet das Mohandis-Triebwerk also sehr lange mit Gewinn nutzen können.

Finden könnt ihr das Bauteil im Süden vom Südlichen Hagga-Becken, in der Nähe des Startpunkts, und zwar bei der feindlichen Basis Schlüsselloch-Fels. Auf der zweiten Etage der Festung findet ihr eine große Loot-Kiste, in der mit etwas Glück das Mohandis Sandbike, Triebwerk Mk1 liegt.

Night Rider Sandbike, Booster Typ 2

Wunderbar passend zum Mohandis Sandbike, Triebwerk Mk1 ist dieser Booster, der euch mit enormer Geschwindigkeit durch die Dünen heizen lässt. Diesen findet ihr in der zweiten Region, Östliche Vermillius-Kluft, und zwar etwas nördlich vom Handelsposten „Der Amboss“. Genauer: in der Ghanima-Höhle. Auch dieses Item ist kein hundertprozentiger Drop.

Dune Awakening - Ghanima Höhle
Standort der Ghanima-Höhle

Starke Starterwaffe für Fernkampf: Aren’s Vengeance

Ebenfalls in der Nähe des Startpunkts im Südlichen Hagga-Becken könnt ihr euch bereits mit dem Rezept für eine starke Fernkampfwaffe eindecken. Besucht dafür in der südlichen zentralen Gebirgeformation die „Defekte Steinstation“.

In der dort auffindbaren Loot-Truhe kann mit einer recht hohen Chance das Gewehr Aren’s Vengeance liegen, die auch auf hohe Distanz eine verlässliche Präzision und Durchschlagskraft besitzt und euch viele Level-Aufstiege lang gute Dienste leisten kann.

Starke Starterwaffe fürs Farmen von Blut: Kaleffs Trinker

Diese Klinge ist mit 10,9 Schaden deutlich stärker als euer Startdolch und besitzt eine Besonderheit: Treffer entnehmen dem Opfer Blut, das sofort in eurem Blutbeutel landet. Nach dem Ableben des Gegners könnt ihr ihm via Blutextrator dann erneut das rote Lebenselixier abpumpen. So farmt es sich besonders effizient Blut.

Finden könnt ihr die Klinge im Südlichen Hagga-Becken, und zwar beim Wrack der Alcyon. Kämpft euch dort durch das Wrack, bis ihr am Ende auf die hiesige Loot-Kiste trefft.

Schockschwert

Deutlich mehr Wumms als Kaleffs Trinker hat das Schockschwert. Die Klinge glänzt aber nicht nur mit 38,4 Schaden pro Sekunde, sondern auch mit einem Ausdauer-Boost bei erfolgreichen Paraden. Super!

Um an die Waffe zu gelangen, müsst ihr euch jedoch bereits durch Jabal Eifrit Al-janub bewegen und die hiesige Teststation 76 im Nordwesten aufsuchen. Kämpft euch bis zur letzten Kammer, in der ihr die entsprechende Loot-Kiste findet.

Dune: Awakening - Schockschwert
Das Schockwert liefert hohen Schaden und Ausdauer.

Flügel des Imperators Typ 1

Dieser einzigartige Suspensorgürtel lässt sich durch einen Doppelsprung aktivieren, wodurch ihr nach oben schwebt. Zudem hält der Schwebezustand deutlich länger als bei normalen Gürteln an.

In Kombination mit der Shigadraht-Klaue der Truppler-Klasse erhaltet ihr so ein spürbares Plus für eure Mobilität: Mit der Klaue einfach vorwärts oder nach oben katapultieren lassen und dann mit dem Gürtel das Momentum ausnutzen. So könnt ihr auch größere Schluchten überqueren.

Ihr findet den Gürtel am Ende eures Besuchs der Imperialen Teststation 2 im Südlichen Hagga-Becken.

Mehr zu Dune:
Dune: Awakening – 10 Tipps für Einsteiger, die euch den Start spürbar erleichtern
von Karsten Scholz
Dune: Awakening Klassen – Alles zu Skills, Techniken, Stärken und zum Lernen von Talenten
von Karsten Scholz

Schilde runterschießen, leicht gemacht: Legion Tattoo

Zu guter Letzt haben wir noch einen Tipp für euch, der nicht ohne ist. Dieser führt euch in die Westliche Vermillius-Kluft, und zwar zum Wrack der Pallas. Das Besondere an dieser Region: Hier ist PvP aktiv. Es kann euch daher passieren, dass ihr auf schießwütige Mitspieler trefft, die euren Loot-Plan durchkreuzen.

Doch warum lohnt sich der Besuch? Nun, in der großen Loot-Kiste des Areals liegt das Rezept für die Disruptor-Waffe Legion Tattoo, mit der ihr aus der Distanz leicht und effizient die schützenden Schilde eurer Feinde entfernt. Wer keine Lust auf Nahkampf hat, braucht diesen Ballermann! Was ihr sonst noch zum neuen Survival-MMO von Funcom wissen müsst, erfahrt ihr hier: Alles zum Release auf PS5, Xbox und PC von Dune: Awakening.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
11
Gefällt mir!
1
Kommentieren
Dune Beta Ersteindruck Community

Dune: Awakening – 10 Tipps für Einsteiger, die euch den Start spürbar erleichtern

Dune Awakening Klassen

Dune: Awakening Klassen – Alles zu Skills, Techniken, Stärken und zum Lernen von Talenten

Dune Awakening Standorte Trainer

Dune: Awakening – Standorte der Trainer für alle Klassen, so schaltet ihr 12 zusätzliche Skill-Bäume frei

Dune Awakening Prüfungen von Aql Aufmacher

Dune: Awakening – Prüfungen von Aql, so findet und meistert ihr alle 8 Trials

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Aeekto
#1242301

Also ich finde davon nichts “übermächtig”, da ALLE Teil der normalen Progression sind und jeder durch die Quests dort hingeleitet wird. Das soll als eine Art Tutorial dienen, damit die Spieler alle verschiedenen Arten von Ausrüstung kennenlernen.
Da gibt es weitaus interessantere Teile, die man in Gegenden findet ABSEITS der normalen Quest-Außenposten oder am Ende als Belohnung von Questketten.
Besonders hervorzuheben sind die Belohnungen von Duellen mit Bossen nach den Fremen Trials.

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx