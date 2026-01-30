Dune: Awakening – Die 8 besten Items, die euch früh übermächtig stark machen

In Dune: Awakening könnt ihr euch recht früh einzigartige Rezepte für mächtige Items erspielen, durch die ihr euch eure Spielerfahrung spürbar erleichtern könnt. MeinMMO stellt euch 8 dieser übermächtigen Ausrüstungsteile vor.

In Dune: Awakening gilt: Je besser eure Ausrüstung, Waffen und Werkzeuge, desto leichter fällt euch der Überlebenskampf auf Arrakis. Einen besonders spürbaren Machtvorsprung gewähren euch dabei Gegenstände, die ihr über einzigartige Rezepte herstellen könnt. Die lassen sich überall in der Spielwelt finden.

8 besonders mächtige Items, die ihr euch schon früh besorgen könnt, stellen wir euch im Folgenden vor. Beachtet dabei, dass ihr mit der Herstellung des jeweiligen Items das zugehörige Rezept verbraucht. Wenn ihr das Teil erneut herstellen möchtet, etwa für den Verkauf oder Gildenfreunde, müsst ihr das Rezept erneut farmen.

Update vom 30. Januar 2026: Mit Blick auf den anstehenden Release von Chapter 3 am 3. Februar haben wir unseren Guide für euch noch einmal gecheckt und bei Bedarf aktualisiert.

Der Launch-Trailer zu Dune Awakening:

Hajra Literjon Typ 1

Wasser ist auf Arrakis eine seltene und wichtige Ressource, die zum einen euer Überleben sichert, zum anderen aber auch bei der Produktion sowie Verarbeitung von Materialien eine essenzielle Rolle spielt. Eines der wichtigsten Items für die mobile Aufbewahrung von Wasser sind die sogenannten Literjons. Die Standardvariante umfasst jedoch nur 1.000 Einheiten.

Besucht daher den Händler im Griffin’s Reach-Handelsposten des Südlichen Hagga-Beckens, um euch dort mit Rezepten für das bessere „Hajra Literjon Typ 1“ (1.500 Einheiten) einzudecken. Die kosten nur 500 Solari pro Rezept. Das ist eine sinnige Investition, um eure Wasserspeicher-Effizienz früh spürbar zu steigern.

Mohandis Sandbike, Triebwerk Typ 1

Dieses einzigartige Triebwerk versorgt euch mit einer Geschwindigkeit von 93 km/h. Zum Vergleich: Sandbike, Triebwerk Typ 2, also das Standardteil der zweiten Generation, kommt nur auf 78 km/h, und auch das Sandbike, Triebwerk Typ 3 ist schlechter, mit 85 km/h. Ihr werdet das Mohandis-Triebwerk also sehr lange mit Gewinn nutzen können.

Finden könnt ihr das Bauteil im Süden vom Südlichen Hagga-Becken, in der Nähe des Startpunkts, und zwar bei der feindlichen Basis Schlüsselloch-Fels. Auf der zweiten Etage der Festung findet ihr eine große Loot-Kiste, in der mit etwas Glück das Mohandis Sandbike, Triebwerk Mk1 liegt.

Night Rider Sandbike, Booster Typ 2

Wunderbar passend zum Mohandis Sandbike, Triebwerk Mk1 ist dieser Booster, der euch mit enormer Geschwindigkeit durch die Dünen heizen lässt. Diesen findet ihr in der zweiten Region, Östliche Vermillius-Kluft, und zwar etwas nördlich vom Handelsposten „Der Amboss“. Genauer: in der Ghanima-Höhle. Auch dieses Item ist kein hundertprozentiger Drop.

Standort der Ghanima-Höhle

Starke Starterwaffe für Fernkampf: Aren’s Vengeance

Ebenfalls in der Nähe des Startpunkts im Südlichen Hagga-Becken könnt ihr euch bereits mit dem Rezept für eine starke Fernkampfwaffe eindecken. Besucht dafür in der südlichen zentralen Gebirgeformation die „Defekte Steinstation“.

In der dort auffindbaren Loot-Truhe kann mit einer recht hohen Chance das Gewehr Aren’s Vengeance liegen, die auch auf hohe Distanz eine verlässliche Präzision und Durchschlagskraft besitzt und euch viele Level-Aufstiege lang gute Dienste leisten kann.

Starke Starterwaffe fürs Farmen von Blut: Kaleffs Trinker

Diese Klinge ist mit 10,9 Schaden deutlich stärker als euer Startdolch und besitzt eine Besonderheit: Treffer entnehmen dem Opfer Blut, das sofort in eurem Blutbeutel landet. Nach dem Ableben des Gegners könnt ihr ihm via Blutextrator dann erneut das rote Lebenselixier abpumpen. So farmt es sich besonders effizient Blut.

Finden könnt ihr die Klinge im Südlichen Hagga-Becken, und zwar beim Wrack der Alcyon. Kämpft euch dort durch das Wrack, bis ihr am Ende auf die hiesige Loot-Kiste trefft.

Schockschwert

Deutlich mehr Wumms als Kaleffs Trinker hat das Schockschwert. Die Klinge glänzt aber nicht nur mit 38,4 Schaden pro Sekunde, sondern auch mit einem Ausdauer-Boost bei erfolgreichen Paraden. Super!

Um an die Waffe zu gelangen, müsst ihr euch jedoch bereits durch Jabal Eifrit Al-janub bewegen und die hiesige Teststation 76 im Nordwesten aufsuchen. Kämpft euch bis zur letzten Kammer, in der ihr die entsprechende Loot-Kiste findet.

Das Schockwert liefert hohen Schaden und Ausdauer.

Flügel des Imperators Typ 1

Dieser einzigartige Suspensorgürtel lässt sich durch einen Doppelsprung aktivieren, wodurch ihr nach oben schwebt. Zudem hält der Schwebezustand deutlich länger als bei normalen Gürteln an.

In Kombination mit der Shigadraht-Klaue der Truppler-Klasse erhaltet ihr so ein spürbares Plus für eure Mobilität: Mit der Klaue einfach vorwärts oder nach oben katapultieren lassen und dann mit dem Gürtel das Momentum ausnutzen. So könnt ihr auch größere Schluchten überqueren.

Ihr findet den Gürtel am Ende eures Besuchs der Imperialen Teststation 2 im Südlichen Hagga-Becken.

Schilde runterschießen, leicht gemacht: Legion Tattoo

Zu guter Letzt haben wir noch einen Tipp für euch, der nicht ohne ist. Dieser führt euch in die Westliche Vermillius-Kluft, und zwar zum Wrack der Pallas. Das Besondere an dieser Region: Hier ist PvP aktiv. Es kann euch daher passieren, dass ihr auf schießwütige Mitspieler trefft, die euren Loot-Plan durchkreuzen.

Doch warum lohnt sich der Besuch? Nun, in der großen Loot-Kiste des Areals liegt das Rezept für die Disruptor-Waffe Legion Tattoo, mit der ihr aus der Distanz leicht und effizient die schützenden Schilde eurer Feinde entfernt. Wer keine Lust auf Nahkampf hat, braucht diesen Ballermann! Was ihr sonst noch zum neuen Survival-MMO von Funcom wissen müsst, erfahrt ihr hier: Alles zum Release auf PS5, Xbox und PC von Dune: Awakening.