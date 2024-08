Der Mangaka Akira Toriyama taucht heimlich in Dragon Ball auf – Habt ihr ihn gefunden?

Akira Toriyama war der Mangaka von Dragon Ball. Aus seinem Ursprungswerk sind die weiteren Mangas und Animes zu Dragon Ball Z, Dragon Ball GT und Dragon Ball Super entstanden. Doch wusstet ihr, dass der Schöpfer selbst einige Cameos in der Serie hat?

Welcher Charakter ist Akira Toriyama? In der Serie gibt es ab und zu einen Roboter zu sehen, der eine Cappy trägt. Dabei handelt es sich um „Tori-Bot“. Dieser Charakter basiert auf Akira Toriyama und soll quasi den Mangaka selbst repräsentieren.

So sieht Akira Toriyama in Dragon Ball aus.

Bevor er als Roboter im Manga auftauchte, hatte er sich zunächst einen Avatar namens „Tori“ überlegt. Dabei handelte es sich um einen Vogel mit Brille, denn „Tori“ bedeutet aus dem Japanischen übersetzt „Vogel“.

Es wird angedeutet, dass Tori-Bot der ultimative Herrscher sei. Er hat beispielsweise die Fähigkeit, Charaktere aus der Story zu löschen oder Figuren wiederzubeleben. Das liegt daran, dass er selbst der Mangaka ist. Er kann schreiben und tun, was er will – schließlich ist Dragon Ball sein Werk.

Wusstet ihr außerdem, wofür das Z in Dragon Ball Z steht?

Tori-Bot hat mehrere Auftritte in Dragon Ball und Dr. Slump

Wann ist er zu sehen? Tori-Bot kam in den Kapiteln 1 und 42 des Mangas von Dragon Ball vor. Er ist zusätzlich in der dritten Folge des Animes zu sehen, als er auf einen Baum klettert. Dort murmelt er, dass dieser Ort nicht Penguin Village sei, dem Schauplatz aus Dr. Slump.

Später ist er zudem auf einem Fahndungsplakat zu sehen, allerdings wurde sein Kopfgeld bereits eingeholt. In Dragon Ball Z tauchte Tori-Bot in der Menge in Episode 215 auf, als Son-Goku und Pikkon aufeinandertreffen.

Selbst in Dragon Ball GT taucht er noch auf. In Episode 27 ist er auf einem Rasier-Set von Vegeta abgebildet. In Dragon Ball Super hat er es zumindest auf Geldscheine geschafft.

Einige der Auftritte hat euch X-User IndominusReptil zusammengefasst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Tori-Bot wurde zudem genutzt, wenn Toriyama eine Notiz an die Leser im V-Jump-Magazin hinterließ. Entweder war er dann an dem Inhalt beteiligt, der auf der jeweiligen Seite zu sehen war, oder hat ihn zumindest direkt überwacht.

In Dr. Slump hat Tori-Bot sogar ein paar größere Auftritte. Zudem ist er im Rollenspiel Blue Dragon als Toripo zu sehen. Toriyama wird ihn eingebaut haben, da er der Designer des RPGs war. Auch in Dragon Ball Online und Dragon Ball Heroes taucht er auf.

Leider weilt Toriyama nicht mehr unter uns. Wie es mit seinem aktuellen Werk Dragon Ball Super weitergeht, ist bislang noch nicht klar. Die Story befindet sich in einer größeren Pause, danach wird Toyotaro das Werk fortführen. Der Grund für die längere Pause könnte ein Rechtsstreit zwischen zwei Parteien sein: Ein Streit hinter den Kulissen könnte für die lange Pause von Dragon Ball Super verantwortlich sein