Eine Folge von Dragon Ball ist so selten, dass sie nur ein einziges Mal ausgestrahlt wurde, und das nur in Japan

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2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Eine Folge von Dragon Ball ist so selten, dass sie nur ein einziges Mal ausgestrahlt wurde, und das nur in Japan

Zu Dragon Ball gibt es ein äußerst seltenes TV-Special, das ein Teil des Animes von Dragon Ball Z ist. Leider gab es die Folge nur einmal zu sehen – doch Wertungen zufolge habt ihr da nicht viel verpasst.

Was ist das für eine Folge? Die Episode wurde am 3. August 1992 ausgestrahlt, also rund einen Monat nach dem Release von Dragon Ball Z – The Movie: Angriff der Cyborgs, der zeitlich zwischen Episode 150 und 151 spielt.

Das Setting des Specials ist dasselbe wie aus dem Film, da es kurz nach dem Ende des Cyborg-Films stattfindet. Allerdings laufen Son-Goku und sein Sohn Son-Gohan in den Straßen der Stadt herum. Sie tragen dabei komplett weiße Anzüge.

Die beiden Saiyajins reden dabei über die ersten 3 Filme von Dragon Ball und die ersten 7 Filme von Dragon Ball Z. Am Ende wollen sie die Anzüge loswerden und Son-Goku materialisiert all seine Kraft, um sich aus dem Smoking zu sprengen.

Auch sein Sohn probiert das, doch ihm misslingt diese Aktion. Goku ermutigt ihn, dass er irgendwann auch noch so weit sein würde.

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Seltenes Special nur in Japan

Wieso kann man sie nirgendwo sehen? Die Folge wurde nur ein einziges Mal ausgestrahlt und das auch nur in Japan. Es gibt keine Veröffentlichung auf DVD und sie wurde auch nie ins Englische oder gar ins Deutsche übersetzt.

Die einzige Referenz, die es auf dieses Special gibt, findet sich in Dragon Ball Xenoverse 2. Im Extrapack 2 DLC kann man einen Anzug freischalten, der genauso aussieht wie in dem Special. Im Videospiel selbst kann man ihn allerdings noch färben.

Hab ich da was verpasst? Das Special war als Promomaterial für den Film gedacht. Dementsprechend gibt es nicht so viel Handlung, die es rechtfertigt, das Special auf irgendeine Weise nachzuholen. Das bestätigt auch die Wertung auf IMDb, denn hier haben 166 Zuschauer das Special mit nur 5,7 von 10 Sternen bewertet.

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Bei Dragon Ball gibt es mehrere Verwandlungen und Specials, die es nur in Japan zu sehen gab. So hat auch der legendäre Super-Saiyajin Broly eine Form, die im Anime nie existierte. Die Verwandlung war nicht mal im Fernsehen zu sehen, sondern in einer Attraktion eines Freizeitparks: Dragon Ball: Der legendäre Saiyajin Broly hat eine mächtige Verwandlung, die im Anime nicht auftaucht

Quelle(n): Vida Extra, EmperorBigD auf X
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