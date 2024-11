Son-Goku hat eine Eigenschaft, die für euch selbstverständlich ist, doch in Dragon Ball ist er damit etwas Besonderes

Auch in Dragon Ball gehen die Menschen ihrem Alltag auf der Erde nach. Es gibt zahlreiche Parallelen zwischen den Charakteren und der echten Welt – doch eine Sache fehlt den meisten Menschen, die Son-Goku dafür hat.

Warum ist Son-Goku so besonders? Son-Goku besitzt im Gegensatz zu den meisten anderen Charakteren in Dragon Ball einen Nachnamen. In Kapitel 425 des Dragon-Ball-Mangas entlarvt Videl ihren Kollegen Son-Gohan als Saiyaman und spekuliert, dass Son-Goku sein Vater ist.

Sie kommt darauf, weil Son-Goku und Son-Gohan den gleichen Familiennamen haben. Sie sagt, dass es heutzutage nicht mehr viele Personen gibt, die einen Nachnamen haben.

Es ist also kein Zufall, dass wir die Familiennamen von Bulma, Vegeta und den anderen nicht kennen. Sie haben schlichtweg keinen Nachnamen. Akira Toriyama, der Mangaka von Dragon Ball, konnte sich deshalb nur bei den Vornamen austoben.

Den Trailer zum neuesten Kinofilm von Dragon Ball seht ihr hier:

Nachnamen sind eine Seltenheit in Dragon Ball

Gibt es weitere Personen mit Nachnamen? Die Familie von Son-Goku ist nicht die einzige mit Nachnamen, die wir in Dragon Ball kennenlernen. Akira Toriyama verriet im Super Exciting Guide: Character Volume (via Kazenshuu), dass es vor allem in der Gegend von Mr. Satans Wohnort unüblich sei, dass Familien Nachnamen haben.

Deshalb gibt es andere noch Familien, die einen Nachnamen besitzen. Einige Beispiele, die wir aus dem Anime kennen, sind:

Die Bewohner aus Pinguinhausen, da sie aus dem Universum von Dr. Slump stammen und für sie andere Regeln gelten

Die Money-Familie aus dem 9. Film von Dragon Ball. Vermutlich zeigt der Nachname, was für einen reichen Status sie haben.

In der Community hat sich das Gerücht verbreitet, der Nachname von Bulmas Familie sei Brief. Allerdings ist das nur der Vorname ihres Vaters. Auch Charaktere wie Tao BaiBai und Tenshinhan haben keinen Nachnamen. Ihr Name ist ihr kompletter Vorname.

Wie lautet eigentlich sein Nachname? Son-Gokus Familienname lautet Son. Deshalb haben seine Kinder ebenfalls das Son im Namen. Nur Chi-Chi scheint bei der Hochzeit sich dagegen entschieden zu haben, den Nachnamen von Son-Goku anzunehmen.

Das ist auch der Grund, wieso Piccolo im Japanischen Son-Goku manchmal nur Son nennt. In Japan ist es nämlich höflicher, andere Personen beim Nachnamen anzusprechen.

Auch Pan, die Enkelin von Son-Goku, hätte fast denselben Nachnamen bekommen wie die Son-Familie. Doch dafür hätte sie als Junge geboren werden müssen. Chi-Chi hätte nämlich schon den passenden Namen für das Neugeborene gehabt: Dragon Ball: Son-Gokus Enkelin hätte laut Chi-Chi ganz anders heißen können