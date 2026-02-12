Kommendes Rollenspiel auf Steam erinnert an Game of Thrones, aber aus der Sicht eines Drachen

2 Min. Ody
Kommendes Rollenspiel auf Steam erinnert an Game of Thrones, aber aus der Sicht eines Drachen

In einer Fantasywelt wie aus Game of Thrones als mächtiger Drache durch die Lüfte fliegen, Schlachten schlagen und euer eigenes Königreich aufbauen: Ein kommendes Rollenspiel will das möglich machen. Ein Early Access auf Steam ist bereits geplant.

Von welchem Spiel ist die Rede? Das Spiel heißt Dragontwin und wird von einem kleinen Studio namens Draconic Interactive entwickelt. Finanziert wird das Projekt derzeit nur vom Studiogründer Gustaf Sidén und Spenden, die das Team über Patreon sammelt.

Dragontwin schickt euch in eine mittelalterliche Fantasywelt, in der ihr einen „Drachenzwilling“ spielt. Das ist ein Sterblicher, dessen Seele an einen mächtigen Drachen gebunden ist. 

Mit eurem Drachen schwingt ihr euch in die Lüfte, nehmt an Schlachten teil, brennt ganze Städte nieder und erobert neue Ländereien – ganz so, wie es das Haus Targaryen aus George R. R. Martins „Das Lied von Eis und Feuer“, der Buchvorlage von Game of Thrones,  getan hat.

Hier seht ihr mehr von der Open World, die ihr auf dem Rücken eures Drachen erkunden könnt:

Das kommende Rollenspiel Dragontwin zeigt mehr als 7 Minuten freien Flug aus der Drachenperspektive
Kommendes Rollenspiel auf Steam erinnert an Game of Thrones, aber aus der Sicht eines Drachen Das kommende Rollenspiel Dragontwin macht euch zum Drachen, der ganze Armeen plattmachen kann

In Dragontwin fliegt ihr auf eurem ganz eigenen Drachen

Was ist das für ein Spiel? Dragontwin will einen Mix aus Open-World-Rollenspiel und Strategie bieten. Von einer Hauptstory ist aktuell nicht die Rede, stattdessen entlässt euch das Spiel in eine Sandbox. Ihr dürft also frei darüber entscheiden, was ihr tun oder lassen wollt. 

Dieselbe Freiheit gibt’s auch beim Erstellen eurer beiden Spielfiguren: Ihr dürft sowohl euren Menschen als auch euren Drachen frei anpassen. Bei eurem Drachen könnt ihr sogar richtig ins Detail gehen und etwa die Form der Schnauze oder die Länge des Halses verändern.

Die Bewegungen der Drachen basieren auf einem Physikmodell, nicht auf einer Handvoll vorgefertigter Animationen. So soll sich jeder Drache realistisch bewegen, egal, wie die Proportionen auch ausfallen.

Wann soll das Spiel erscheinen? Dragontwin befindet sich derzeit noch sehr früh in der Entwicklung. Von einem finalen Release sei man noch „viele Jahre entfernt“, heißt es in einem FAQ auf der offiziellen Website. Das merkt man auch an den ersten Bildern und Videos an, die noch voller Platzhalter-Modelle sind.

Wer den Patreon-Kanal der Entwickler unterstützt, darf jetzt schon eine frühe Version von Dragontwins spielen. Später soll ein Early-Access-Release auf Steam folgen, aber auch dafür gibt es noch kein genaues Datum.

Drachen zählen nicht ohne Grund zu den beliebtesten Fantasy-Kreaturen: So mächtig, majestätisch und gewaltig ist oft kaum ein anderes Wesen. Seid ihr noch dazu Fans von Dungeons & Dragons, haben wir hier die Liste für euch: Die 5 mächtigsten Drachen aus Dungeons & Dragons im Ranking

Solasta 2 Titelbild

Ein neues Rollenspiel zu D&D setzt auf eine Regel, die Baldur’s Gate 3 ignoriert hat, sorgt damit für mehr Tabletop-Gefühl

Mewgenics 200 verschiedene Intros Spielcharakter Titelbild

Der erste Indie-Hit des Jahres auf Steam macht’s wie die Simpsons, hat 200 verschiedene Intros und jedes hat seinen eigenen Witz

KI und Gaming PC

KI könnte bald die beste Alternative zu eurem Gaming-PC erledigen

Highguard Titel title

Highguard ist gerade einmal vor 3 Wochen erschienen, jetzt suchen die ersten Entwickler schon einen neuen Job

