Dragonflight ist da und viele Fans von WoW, die noch unentschlossen sind, fragen sich: Lohnt sich das neue Addon und was wird jetzt im Vergleich zu Shadowlands besser?

Das verbessert sich mit Dragonflight

Shadowlands, das jüngst vergangene Addon zu WoW, ist nun Geschichte und ab sofort geht’s auf die neuen Dracheninseln in Dragonflight. Darin ändert sich aber nicht nur das Setting, das von düsteren Jenseitswelten zu einer bunten Tropeninsel wechselt. Dragonflight bringt zusätzlich noch eine Menge Verbesserungen an den Spielsystemen. Die wichtigsten erfährt ihr in den folgenden Absätzen.

Borrowed Power fällt weg

Was war Borrowed Power? Dieser Begriff bedeutet so viel wie “Geliehene Macht” und kam erstmals mit Legion ins Spiel. Dort konntet ihr eine legendäre Artefaktwaffe bekommen und diese weiter aufleveln. Die Idee dahinter war, dass ihr euch wie ein mächtiger Superheld fühlen solltet, der beispielsweise die berühmten Kriegsgleven von Illidan führen durfte.

Doch die Macht war nur geliehen und ihr musstet das Artefakt am Ende der Erweiterung wieder abgeben. In den weiteren Addons ging das immer so weiter. Es gab jeweils diverse extrem starke Items, die ihr aufleveln durftet, und am Ende der jeweiligen Erweiterung war wieder Schluss.

Das ging vielen Spielern gegen den Strich und man wünschte sich ein Ende des massiven Grinds nach mehr Power, der letzlich für die Katz war. Für Dragonflight haben sich die Entwickler anders entschieden und das kontroverse Feature wieder gestrichen. Ihr werdet in Dragonflight also nicht irgendwelche legendären Drachen-Items bekommen, die ihr dann stundenlang hochgrinden müsst.

Vielmehr gibt es jetzt einfach reguläre Ausrüstung und ein völlig neues Talentsystem. Damit könnt ihr einfach sofort loslegen und zocken, anstatt ewig eure geliehene Ausrüstung aufzuleveln. Zum Talentsystem gibt’s im nächsten Absatz mehr Informationen.

In Legion gab es spezielle Artefaktwaffen, wie die Klingen von Illidan.

Endlich wieder Talentbäume

Das ändert sich an den Talenten: Die oben erwähnte Borrowed Power war auch eine Art Ersatz für ein Talentsystem. Denn die klassischen Talentbäume wurden damals mit Mists of Pandaria gestrichen und durch ein lineares System ersetzt, das euch alle paar Stufen ein neues Feature spendierte. Mit Dragonflight kommt jetzt wieder das klassische System der Talentbäume zurück, allerdings in einer überarbeiteten, modernen Version.

Jede Klassen-Spezialisierung verfügt jetzt über zwei Talentbäume. Einer gilt für die Klasse an sich, der andere für die gewählte Variante. Jede Stufe bekommt ihr dafür Punkte, die ihr nach Gutdünken investieren könnt.

Der Baum für eure Klassenspezialisierung verbessert die Kernfähigkeiten der jeweiligen Klassen-Variante. So könnt ihr Schaden bestimmter Aktionen verbessern oder mehr Schutz gegen konkrete Effekte erhalten

Der Klassen-Baum ist für zusätzliche Vorteile gedacht, mit denen ihr euren Charakter noch besser an euren Spielstil anzupassen.

Anstatt also auf diverse Super-Items für jede Klasse zu setzen, die euch nach langem Grind irgendwann im Rahmen von Borrowed Power wieder weggenommen werden, bekommt ihr endlich wieder konkrete Talente, mit denen ihr nach Herzenslust euren perfekten Build ertüfteln könnt.

Crafting ist wieder richtig stark

Das ändert sich im Crafting: Handwerk und Berufe wurden ordentlich umgekrempelt. Das beginnt damit, dass ihr nun euch weiter spezialisieren könnt. So kann ein Schmied sich auf bestimmte Itemarten konzentrieren und die dann besonders stark kreieren. Dazu kommen unterschiedliche Stufen von Qualität. So könnt ihr euer Angebot erweiteren. Die besten Items aus dem Crafting können sich mit Beute aus Top-Raids messen. Es lohnt sich also, eure Berufe ordentlich zu leven.

Ein weiterer Grund, sich als Handwerker zu engagieren: Ihr könnt jetzt Aufträge für Handwerker bei einem NPC anlegen. Sagt, was ihr gerne hättet und wie euere Preisvorstellungen sind. Fleißige Crafter holen sich dann diese Aufträge und bauen euch das gewünschte Zeug.

So könnt ihr als Handwerker schnell und unkompliziert an Geld kommen und Kunden erhalten ebenfalls flott ihr mächtiges Gear von den Handwerkern. Eine Win-Win-Situation, die ordentlich Schwung ins Crafting bringt.

So viel zu den wichtigsten Verbesserungen, die Dragonflight gegenüber Shadowlands bietet. Ihr wollt mehr Informationen zu World of Warcraft? Dann schaut doch mal hier rein, wo die 5 wichtigsten Wendepunkte in WoW vorgestellt werden.