„Noob DM“ vergisst, seine 2. Session vorzubereiten – Liefert ein viel besseres Ergebnis, als er je hätte planen können

Manchmal entstehen die besten Situationen in Dungeons & Dragons spontan und völlig aus dem Nichts. Ein Spielleiter mit wenig Erfahrung hat genau das herausgefunden und seinem Tisch damit ein unvergessliches, spannendes Erlebnis beschert.

Was ist eigentlich die Aufgabe eines „DMs“?

Ein DM, kurz für „Dungeon Master“, ist der Spielleiter einer D&D-Runde. Er ist quasi der Gott der Welt, erzählt die Geschichte, spielt die NPCs und bestimmt, was passiert und was nicht.

Vom DM hängt maßgeblich ab, wie tief die Spieler in eine Runde eintauchen können und wie schwer sie es haben. So kann er sie etwa vor fiese Rätsel stellen, die geschickte Lösungen erfordern oder ihnen den „Haudrauf“-Weg durch ein Problem erlauben.

Mit einem guten DM lassen sich Runden locker über Jahre hinweg spielen, sogar 40 Jahre lang, wenn die Gruppe das hergibt. Ein wichtiger Skill für DMs wird aber oft übersehen: improvisieren.

Das entstand aus der Improvisation: Für gewöhnlich bereiten DMs ihre Sessions vor, schreiben sich Notizen und erstellen Charaktere, auf die die Gruppe treffen kann. Im Prinzip bauen sie schon einmal die Welt auf, in die die Spieler eintauchen sollen und planen einige Situationen oder Kämpfe.

Häufig passiert es jedoch, dass die Spieler nicht tun, was der DM plant – oder sogar in die absolut entgegengesetzte Richtung gehen. Oder dass der DM vergisst, etwas vorzubereiten. Das ist einem Nutzer auf Reddit passiert.

confused_gooze schreibt, dass er nach seiner erste Session als „Noob DM“ die zweite völlig verpeilt hat, dadurch aber zu einem noch besseren Ergebnis kam, als ursprünglich geplant:

Aus seinen fiktiven Notizen, die er nie gemacht hat, stellt er seiner Gruppe einen gesuchten Gauner vor.

Beim Erkunden versagt einer der Spieler einen Wahrnehmungs-Wurf und wird ausgeraubt. Die Gruppe verfolgt den Dieb in dem Glauben, den gesuchten Verbrecher zu jagen.

Am Ende erreicht die Party einen Unterschlupf einer ganzen Halblings-Diebesbande, die sich der DM spontan ausgedacht hat. Ein Kampf entbrennt, bei dem einer der Spieler zu Boden geht und der Rest so gerade den Sieg erringen kann. Knapp, aber spannend für alle.

Auf die Frage, ob der Schatz-Raum mit Fallen gespickt ist, antwortet der DM mit „ja“ – auch wenn das überhaupt gar nicht geplant war. Die Frage selbst hat erst dazu geführt.

Die ganze Situation hat sich der DM aus der Hintergrund-Geschichte von einem der Spieler abgeleitet und von da ab einfach improvisiert mit Prompts, die ihm die Gruppe selbst gegeben hat – wie dem fehlgeschlagenen Wahrnehmungswurf. Die Community stimmt zu: So entstehen die besten Geschichten.

„Die Bullshit-Plotlines sind die besten“

In den Kommentaren zeigen sich einige Nutzer neidisch auf das Können und die Story, die entstanden ist. Schließlich habe die ganze Gruppe confused_gooze am Ende für die tolle Session gedankt. Andere spinnen die Story weiter und kommen irgendwie sogar zum Plot von Herr der Ringe.

Allerdings sind sich viele einig, dass die besten Geschichten jene sind, die man sich nicht vorher ausdenkt, teilen sogar ihre eigenen Geschichten:

Oh ja. Spieler wollten eine Party > bullshitte einen verrückten Alchemisten-Barkeeper > denke mir experimentellen Fusel aus, der Spieler dazu bringt, andere Ebenen zu sehen > versehentlich eine Plotline erstellt, in der es darum geht, einen Gott zu retten. Die Bullshit-Plotlines sind die besten. Faeruy auf Reddit

Man solle niemals die Macht der „blinden Panik“ unterschätzen, heißt es in einem anderen Kommentar mit hilfreichen Tipps. Einfach loszulassen und die Spieler die Geschichte leiten zu lassen, führe dazu, erst wirklich zu lernen, wie gut D&D sein kann.

Wie wichtig ein guter DM sein kann, zeigt vermutlich keiner so gut wie der legendäre Story-Meister Matthew Mercer. Mercer leitete die meisten Kampagnen der bekannten D&D-Gruppe Critical Role, dabei war die Karriere wohl eher Zufall: Ein Anime-Nerd wollte eigentlich nur Synchronsprecher werden – heute füllt er mit seinen Freunden ganze Arenen und spielt Dungeons & Dragons