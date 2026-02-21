„Sehr wichtige Erkenntnisse“: Larian weiß, auf was ihr im Trailer zu Divinity gestarrt habt – tut genauso unschuldig wie erwischte Fans

Larian hat handfeste Beweise dafür, an welchen Stellen im Trailer zu Divinity ihr am häufigsten zurückgespult habt. Einer der Entwickler gibt sich ganz unschuldig, Fans ebenso (auch wenn sie auf frischer Tat ertappt wurden).

Was sind das für Beweise? YouTube hat ein eingebautes Feature, das die meistgeguckten Stellen in einem Video hervorhebt. Diese erkennt man dann anhand eines Graphen: Geht dieser nach oben, kann das etwa heißen, dass Zuschauer an dieser Stelle häufiger zurückgespult haben.

Schaut man sich an, welche Stellen das im Trailer zu Divinity sind, fallen gleich zwei Szenen auf. Wenig überraschend sind das beides Szenen, in denen es – zwischen all dem Erbrochenen und der Gewalt im Trailer – für einen Moment unerwartet sexy wird.

Aus Gründen des Jugendschutzes gibt’s den Trailer nur auf YouTube, dort aber in voller Länge. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass dieser Trailer nur für ein erwachsenes Publikum geeignet ist.

Stattdessen seht ihr hier den Trailer zum Vorgänger, Divinity: Original Sin 2:

Larian weiß, was ihr getan habt

Den Entwicklern ist das aufgefallen: Sie haben gemerkt, welche Szenen ihre Fans mehr als einmal sehen wollten. Michael Douse, der Publishing Director bei Larian Studios (den Entwicklern von Divinity und Baldur’s Gate 3), teilte dazu vor kurzem einen Screenshot auf X.

Dieser Screenshot stellt wohl einen Ausschnitt aus einem internen Gespräch der Entwickler dar. Dort schreibt jemand: „Nie bemerkt, dass unsere 2 am meistwiederholten Momente die sexy Zeiten im xcal-Trailer [xcal steht vermutlich für Excalibur, dem ehemaligen Codenamen für Divinity] waren.“ Douse spricht da witzelnd von einigen „sehr wichtigen Erkenntnissen“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ein X-Nutzer wirft sich jedoch schützend vor die ertappten Fans. @The_Raxir schreibt: „Fairerweise war das der beste Blick auf das Echsen-Volk und darauf, ob sie im Spiel vorkommen.“ Er ergänzt:

„Ich bin mir sicher, dass all diese Leute – genau wie ich – einfach riesige Larian-Echsen-Fans sind und es keinerlei Hintergedanken gibt, warum ausgerechnet dieser Abschnitt so oft wiederholt wurde.“

Holy_lettuce meint hingegen: „Wahrscheinlich konnten die Leute nicht genau erkennen, was da passiert ist, weil es nur sowas wie 0,2 Sekunden auf dem Bildschirm war. Also haben sie nochmal zurückgespult, so wie man eben zweimal hinschaut, lol.“

Der Trailer sorgte für große Diskussionen, als er zum ersten Mal bei den Game Awards 2025 gezeigt wurde: Die einen fanden ihn toll, die anderen viel zu heftig. Larian, die Entwickler des Spiels, halten sich darin nicht mit ekligen und grausamen Szenen zurück – ganz zu schweigen davon, dass es eben auch anrüchig wurde.

Seit diesem Trailer hat Larian zwar noch nicht mit einem neuen nachgelegt, wir wissen aber trotzdem schon so einiges über das neue Divinity. Alles, was bislang bekannt ist, haben wir für euch an einem Ort gebündelt. Zu diesem Artikel geht’s hier lang: Divinity: Release, Trailer und Gameplay – Das wissen wir zum neuen Spiel der Macher von Baldur’s Gate 3