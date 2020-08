Es gibt einen Discord-Server, der euch belohnt, wenn ihr Streamer nervt

Der Streamer Arrge postet Screenshots von einem Discord-Server, wo Kopfgeld auf Streamer ausgestellt wird. Für 10 Stream-Snipes erhalten die Spieler 20$.

Was ist das für ein Server? Der Overwatch-Streamer Arrge hat auf seinem Twitter-Channel Screenshots von einem kuriosen Discord-Server gepostet. Dieser Server hat sich spezifisch auf Overwatch-Streamer eingeschossen und bietet seinen Mitgliedern Belohnungen an, wenn sie es schaffen Streamer beim Spielen zu stören, indem sie diese etwa Stream-Snipen.

Die Regeln für’s Sniping sind simpel:

LMAOO I’ve heard alot of rumours about this one. finally got leaked some screenshots.



3 month spotify, 20$ + 3 overwatch accounts to the best ‚hitman‘ 💀💀💀🤣🤣🤣 pic.twitter.com/HuXCcSuzw8