Die Zahl der PC-Spieler steigt, überholt sogar PS5/Xbox und zeigt einen klaren Trend

Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass die Zahl der PC-Spieler immer weiter steigt. Interessant ist außerdem, welche Titel gezockt werden. Die meisten davon sind nämlich keine Neuerscheinungen.

Um welche Untersuchung geht es? Newzoo ist ein Marktforschungsunternehmen im Bereich Videospiele. Dessen Direktor, Ben Porter, hat PC Gamer gegenüber Einblick in die Ergebnisse einer Untersuchung gegeben, die sich mit Gaming auf dem PC beschäftigt.

Hierbei wird klar, dass die Zahl der aktiven Spieler auf dem PC noch immer steigt. Während im Jahr 2023 rund 873 Millionen User mit ihrem Rechner gezockt haben, wächst die Zahl 2024 auf 907 Millionen an.

Somit überholt der PC auch die Konsolen, die im Jahr 2024 zusammengerechnet auf „nur“ 653 Millionen User kommen.

Ein weiterer, spannender Aspekt der Untersuchung: Es werden überwiegend ältere Titel gespielt, und die meisten davon gehören zu einer ganz bestimmten Kategorie an Spielen.

Wer braucht schon neue Spiele?

Welche Spiele werden gezockt? Newzoo hat ermittelt, dass 92 % der Gesamtspielzeit in Titel fließt, die älter als zwei Jahre sind. Mit anderen Worten: Neuerscheinungen werden deutlich weniger gezockt.

67 % der Spielzeit wird mit Titeln verbracht, die sogar sechs oder mehr Jahre alt sind. Kein Wunder, dass sich ein Trend der letzten Jahre hier deutlich abzeichnet. Das Stichwort lautet: Live Service. Also Spiele, die so angelegt sind, dass sie über lange Zeit bei der Stange halten und die regelmäßig Updates bekommen. Das Modell ist umstritten und Beispiele wie Suicide Squad: Kill the Justice League zeigen, dass es scheitern kann.

Die beliebtesten 5 Spiele der besagten 67 % Spielzeit sind demnach alte Bekannte:

7,1 % der Spielzeit verbringen Spieler mit Counter-Strike: Global Offensive/Counter-Strike 2

6,4 % mit League of Legends

6,2 % mit Roblox

5,8 % mit Dota 2

5,4 % mit Fortnite

Zwar erschien CS: GO 2 erst im letzten Jahr, da es aber auf CS: GO basiert, schafft es das Spiel in der Untersuchung trotzdem auf Platz 1 der Titel, die mindestens sechs Jahre alt sind.

Die Zahlen zeigen, dass sich das Modell Live Service in manchen Fällen auszahlt. Fans halten ihren Lieblingsspielen so jahrelang die Treue. Neuerscheinungen haben es da schwerer und stellen mit nur 8 % der Spielzeit die deutliche Minderheit dar. Was denkt ihr darüber? Zockt ihr lieber ältere Spiele mit Live-Service-Ansatz? Schreibt es uns die Kommentare. Ein Entwickler hat eine klare Meinung: Chef von Palworld erklärt, warum sein Spiel kein verhasstes Live-Service-Game wird