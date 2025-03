In Die Sims gibt es jetzt Krypto-Währung und Spieler testen, wie schnell ihr damit reich werden könnt

In der neuen Erweiterung von Die Sims 4 können die Spieler ihr eigenes Business eröffnen. Um an das schnelle Geld zu kommen, besteht zudem die Möglichkeit, in Krypto-Währung zu investieren. Spieler haben getestet, wie gut das funktioniert.

Was ist das für eine Krypto-Währung? Mit der neusten Erweiterung ist es möglich, in SimoCoins zu investieren. Das ist eine Fantasie-Krypto-Währung in die Sims 4, die euren Sim theoretisch reich machen könnte.

Um an die SimoCoins zu kommen, muss ein Sims 100 Simoleons investieren. Wenn er die Fähigkeit freigeschaltet hat, kann er an einem Computer „Start Mining SimoCoin“ auswählen und nach der Krypto-Währung farmen. So wird euer Sim zum richtigen Krypto-Bro.

Dabei kann es allerdings passieren, dass euer Sim sein eingesetztes Geld verliert. Es ist vom Zufall abhängig, ob ihr damit mehr Geld einnimmt, als ihr ausgegeben habt. Mehrere Spieler haben getestet, wie gut das System wirklich funktioniert.

Reich werden mit Krypto-Währung in Die Sims

Wie gut klappt das? Die beiden YouTuber Simmer C und lilsimsie haben getestet, wie schnell man dank Krypto-Mining wirklich an Geld kommt. Und tatsächlich sind beide YouTuber begeistert davon, wie schnell man mit Krypto-Währung an Simoleons kommt.

Beide Content-Creator haben in kürzester Zeit eine Menge Geld verdient. Allerdings mussten sie zu Beginn über das richtige Startkapital verfügen, denn es braucht Tische, Computer und Stühle, um mit dem Mining loszulegen. Zudem können unvorhergesehene Ereignisse wie ein Feuer auftauchen, wenn die Bildschirme überhitzen.

Außerdem dauert es leider einige Zeit, bis euch die Option zur Verfügung steht. Ihr müsst:

Ein Kleinunternehmen öffnen

Level 4 von Renown erreichen

In den SimoCoin-Perk investieren

Habt ihr die Bedingungen erfüllt, wird euch das Mining als mögliche Option beim Klicken auf den Computer angezeigt. Dann könnt ihr loslegen und hoffentlich eine Menge Simoleons verdienen.

Was ist das für eine Erweiterung? In der Erweiterung Vom Hobby zum Business können die Sims ihr eigenes Gewerbe eröffnen.

Ihr könnt Töpferwaren herstellen und diese Kunstwerke verkaufen

Ihr könnt ein Tattoo-Studio eröffnen und die Körper anderer Sims verzieren

Die Sims können sich über ihre Hobbys austauschen, zum Mentor werden und sogar Kurse anbieten

Der Chef von Die Sims verriet ein witziges Detail zur Entstehung von Die Sims. In einem frühen Entwicklungsstadium soll die KI nämlich viel zu gut gewesen sein, was euch vermutlich in Kombination mit Krypto-Mining zu einem reichen Sim gemacht hätte: Die Spieler sollten sich bei Die Sims wie Götter fühlen, aber spielten wie Ameisen, sagt der Chef