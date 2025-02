Die Entwickler von Witcher gratulieren Kingdom Come 2, bringen Heinrich und Geralt zusammen – Fans feiern die Aktion

Kingdom Come: Deliverance 2 ist die direkte Fortsetzung des mittelalterlichen Rollenspiels, in dem Spieler erneut in die Rolle von Heinrich schlüpfen, einem jun...

Der Austausch sorgt also für gute Stimmung bei den Spielern. Es wird sich zeigen, wie die das neue Spiel nach ersten Anspielen selbst bewerten. Inzwischen ist der Höhenflug von Kingdom Come Deliverance 2 etwas ausgebremst worden, was vor allem eine Person stört: Chef-Entwickler von Kingdom Come Deliverance 2 schimpft über Metacritic und eine Review, die ihm den Schnitt versaut

Dazu gibt es ein schön gezeichnetes Artwork, das Geralt von Riva und Heinrich, den Protagonisten aus Kingdom Come, zeigt. Die beiden Recken stehen sich gegenüber und grüßen sich per Handschlag. Wie eine Zusammenarbeit aussehen würde, kann anhand des Bildes nur erträumt werden.

Wie kommt KCD2 an? Das Rollenspiel von Warhorse Studios ist am 04. Februar 2025 erschienen und hat zahlreiche sehr gute Rezensionen eingeheimst. Auf Metacritic steht das Spiel bei starken 88 %, und auch MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz war sehr angetan.

