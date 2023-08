Die 5 besten Harem-Anime mit Kerlen, die einfach zu viel Glück haben

Ab und an ein Harem-Anime kann ganz witzig sein. Wir haben hier auf MeinMMO eine Auswahl an Harem-Anime für euch, die alle Geschmäcker abdecken dürfte. Ja – alle.

Auch wenn Harem-Anime sich grundsätzlich über alle Genres erstrecken (also Action, Romanze, Drama, Comedy und so weiter), ist die grundlegende Konstellation der Charaktere immer ähnlich. Es gibt einen (zumeist männlichen) Protagonisten, der von vielen Frauen umworben wird. Auch wenn das nicht unbedingt heißt, dass es schlüpfrig zugehen muss – in vielen Fällen tut es das.

Dennoch gibt es auch viele gute Harem-Anime, gerade im Comedy-Bereich, die durchaus einen Blick wert sind. (Hilfe, ich werde zu diesem Artikel gezwungen.)

Love Hina

Alternative Namen: /

Genres: Comedy, Romanze, Ecchi

Episoden: 24

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt. Nur als Kauf erhältlich.

In jungen Jahren hat Keitaro einem Mädchen versprochen, dass er sie an der Universität von Tokyo wiedertreffen würde. Der Plan scheitert jedoch, als er durch die Aufnahmeprüfung rasselt und sein Leben aus den Fugen gerät.

Seine Großmutter besitzt ein Hotel, in das er sich dann erst einmal einquartiert, um dort in aller Ruhe noch einmal für die Aufnahmeprüfung zu lernen. Allerdings hat seine Großmutter das einstige Hotel bereits in ein Wohnheim für Mädchen umgebaut. Und wie das Schicksal es so will, muss er künftig das Wohnheim leiten – und daher mit 5 jungen Frauen unter einem Dach leben, die davon zu Beginn nicht sonderlich begeistert sind.

Was man von Love Hina erwarten sollte: Love Hina stammt aus dem Jahr 2000 und gilt damit inzwischen schon fast als Klassiker. Viele Anime-Klischees heutiger Harem- oder Romance-Anime haben hier ihren Ursprung. Gerade die „archetypischen Mädchen-Klischees“, wie etwa die Tsundere oder Dandere, wurden in den Anime aus dieser Zeit etabliert und sind daher auch in Love Hina vertreten.

Die Geschichte ist recht ruhig, aber durchaus sehenswert. Ein durchaus schöner, unterhaltsamer Harem-Anime, den man wunderbar „nebenbei“ schauen kann.

The World God Only Knows

Alternative Namen: Kami nomi zo Shiru Sekai

Genres: Comedy, Romanze, Übernatürlich

Episoden: 36 (3 Staffeln)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Keima ist im Internet als der „Gott der Eroberungen“ bekannt, denn er kann das Herz jedes Mädchens erobern – zumindest in Dating-Simulationen. Mit echten Frauen will er gar nichts zu tun haben.

Als er die Anfrage bekommt, seine Überlegenheit in Dating-Games zu beweisen, nimmt er etwas voreilig an und hat damit einen Pakt mit einem Dämon aus der Hölle geschlossen. Er muss nun an der Seite der quirligen Elsie entflohene böse Seelen fangen, die sich in der Welt verstecken.

Doch um an diese Seelen zu kommen, muss er das erobern, was er am meisten hasst: Die Herzen von realen Mädchen, die sich nicht so einfach berechnen lassen wie im Videospiel.

Was man von The World God Only Knows erwarten sollte: Das Setting dieser Serie ist recht außergewöhnlich und spielt mit vielen Klischees. Besonders die Darstellung der weiblichen „Eroberungsziele“ ist hier aber interessant – sie sind deutlich vielschichtiger und komplexer als in vielen anderen Harem-Serien. Vor allem Keimas Scheitern, wenn er sich auf die Erfahrungen aus seinen Dating-Games verlässt, ist immer wieder schön anzusehen – genauso wie die Momente, in denen seine Pläne dann doch mal aufgehen.

The Quintessential Quintuplets

Alternative Namen: 5-toubun no Hanayome, The Five Wedded Brides

Genres: Comedy, Romanze

Episoden: 24 (2 Staffeln)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Fuutarou Uesugi ist ein Musterschüler, hat aber mit vielen Problemen zu kämpfen. Seine zurückgezogene und auf den ersten Blick abweisende Art hat ihm nur wenig Freunde beschert und sein Vater ist hoch verschuldet. Erlösung bahnt sich an, als er gebeten wird, bei einer reichen Familie Nachhilfe-Unterricht zu geben.

Was er noch nicht ahnt: Es handelt sich dabei um Fünflinge, die er allesamt unterrichten soll. Und obwohl die Mädchen allesamt Gefahr laufen, die Versetzung nicht zu schaffen, haben sie nur wenig Interesse am Lernen – immerhin sind sie die Kinder einer reichen Familie und sehen die Notwendigkeit dafür nicht.

Was man von The Quintessential Quintuplets erwarten sollte: Quintessential Quintuplets kommt mit erfreulich wenigen Ecchi-Elementen aus und überzeugt mit tollen Charakteren, die einem schnell ans Herz wachsen.

Jedes der Mädchen ist interessant und selbst Uesugi entspricht nicht dem sonst so typischen „Noname-Protagonisten“, dessen einzige Eigenschaft es ist, im Damen-Lotto den Jackpot gezogen zu haben. Hier erwartet euch einfach eine schöne, seichte Geschichte, bei der man immer wieder zufrieden lächeln muss.