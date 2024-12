Die 3 besten Anime 2024 – Was ihr gesehen haben müsst

2024 hat wieder viele neue Anime hervorgebracht. Wir zeigen euch die 3 besten Serien des Jahres, die jeder gesehen haben sollte – egal ob Anime-Fan oder nicht.

Aktuell haben Anime-Fans es ziemlich gut. Die letzten Jahre brachten jede Menge grandiose Serien hervor und auch das Jahr 2024 ist da keine Ausnahme. MeinMMO-Dämon Cortyn wirft dabei einen Blick auf die 3 besten Serien des Jahres – nach persönlicher Auswahl.

Oshi no Ko – Staffel 2

Alternative Namen: Oshi no Ko: Mein Star, Mein*Star, My Star

Genre: Mystery, Drama, Romanze

Anzahl an Episoden: 13

Bewertungen: 8,61 / 10 (myanimelist), 8,3 / 10 (IMDb)

Streaming-Anbieter: Amazon Prime, Akiba Pass TV (Kauf)

Oshi no Ko war bereits im Jahr 2023 für mich einer der besten Anime, die ich jemals gesehen habe – und die zweite Staffel hat da nur nochmal eine Schippe zugelegt.

Aqua und Ruby sind die Kinder des vor langer Zeit ermordeten Musikstars Ai und inzwischen im Hochschul-Alter. Sie arbeiten nebenher als Schauspieler oder Musikerin und streben nach einer Karriere – jedoch aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Ruby möchte vor allem ihrer Mutter nacheifern, um wie sie ein berühmtes Idol zu werden und eines Tages auf der ganz großen Bühne aufzutreten.

Aqua hingegen will ins Show-Geschäft, um dort den Mörder seiner Mutter ausfindig zu machen und ihn selbst zur Strecke zu bringen.

Die zweite Staffel dreht sich zu weiten Teilen um eine große Theater-Aufführung, die in ihrer Umsetzung allerdings so grandios ist, dass man trotz Anime-Optik häufig den Eindruck hat, gerade selbst im Publikum zu sitzen. Warum das so wunderbar funktioniert, habe ich bereits in diesem Artikel ausführlich erklärt.

Dabei geht Oshi no Ko in der zweiten Staffel verstärkt auf die Hintergründe und Gefühlswelten der verschiedenen Protagonisten (und einiger Nebencharaktere) ein, während zugleich Stück für Stück mehr Rätsel rund um die Ermordung von Ai und ihren Mördern aufgedeckt werden.

Allerdings – ich denke, das ist eigentlich selbstverständlich – sollte man auf jeden Fall die erste Staffel gesehen haben, um die Handlung überhaupt verstehen zu können. Dann jedoch ist Oshi no Ko ein wilder, emotionaler Ritt, bei dem gerade die letzten Folgen sich wie mehrere Stiche direkt ins Herz anfühlen. Aber irgendwie … gut. Ihr versteht schon.

