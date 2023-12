Die 5 besten Anime des Jahres 2023 – Was ihr gesehen haben müsst

2023 hat viele neue Anime hervorgebracht. Wir verraten euch, welche davon die besten sind, die man gesehen haben muss – egal ob als Anime-Fan oder nicht.

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und damit auch eines der Jahre, in dem wir so viele Anime-Serien wie nie zuvor in der Geschichte des Mediums erhalten haben. Doch wo es jedes Jahr mehr Serien gibt, ist auch immer mehr Schrott dabei, unter dem die wahren Perlen begraben werden. Wir werfen einen Blick zurück auf die 5 besten Anime des Jahres 2023.

Auch wenn einige Serien noch auf ihre letzte Episode warten, lässt sich anhand des Gesamtbildes bereits gut erkennen, welche Serien hier zu den besten gehören.

Welche Serien tauchen in dieser Liste auf? In dieser Liste geht es um Neuerscheinungen des Jahres 2023 – also die ihr Debut zwischen Januar und Dezember 2023 gefeiert haben. Nicht beachtet sind dabei Fortsetzungen, also etwa zweite oder dritte Staffeln von bereits bestehenden Serien. Es geht rein um Neuerscheinungen, die im Jahr 2023 zum ersten Mal als Anime zu sehen waren.

Heavenly Delusion

Alternative Namen: Tengoku Daimakyou, Heavenly Delusion: Das verlorene Paradies

Genre: Abenteuer, Mystery, Sci-Fi

Anzahl an Episoden: 13

Bewertungen: 8,22 / 10 (myanimelist), 8,0 / 10 (IMDb)

Streaming-Anbieter: Disney+

Vor 15 Jahren wurde die Menschheit von einem verheerenden Vorfall heimgesucht, der alles für immer verändern sollte. Überall auf der Welt lauern nun gefährliche Monster, die den letzten Überlebenden auflauern und drohen, den Menschen ein Ende zu bereiten. Einige wenige Bollwerke sind gänzlich von der Außenwelt abgeschirmt und erziehen Kinder in einem trügerischen Frieden – doch die Neugierde der Kinder treibt sie dazu an, die Außenwelt kennenlernen zu wollen.

Gleichzeitig kämpfen in der Außenwelt Maru und Kiruko um ihr Überleben und suchen einen Ort, der sich „Heaven“ nennt – ein versprochenes Paradies, in dem Menschen wieder in Frieden und ohne Angst leben können. Doch der Weg dorthin ist weit und offenbart viele Geheimnisse und Rätsel, die nur ganz langsam preisgeben, was eigentlich mit der Welt los ist.

Warum ist Heavenly Delusion so gut? Heavenly Delusion lief für die meisten ein wenig unter dem Radar und tut es noch heute, weil es auf Disney+ angeboten wird, das bisher eher weniger für Anime bekannt ist. Doch die hier gezeigte Welt in all ihrer Grausamkeit und Morbidität, mit vielen Rätseln und jeder Menge komplexer Charaktere, kann von der ersten Episode an begeistern.

Spannende, düstere Wendungen ziehen alle Zuschauer in einen Sog und am Ende bleibt die Frage: Warum gibt es noch nicht mehr Episoden davon?

Heavenly Delusion war einer der Überraschungshits des Jahres und jeder Fan des Mediums sollte ihn gesehen haben.

Frieren – Beyond Journey’s End

Alternative Namen: Sousou no Frieren

Genre: Abenteuer, Drama, Fantasy

Anzahl an Episoden: 28 (noch nicht abgeschlossen)

Bewertungen: 9,12 / 10 (myanimelist), 8,9 / 10 (IMDb)

Streaming-Anbieter: Crunchyroll

Der Dämonenkönig wurde von der Heldentruppe besiegt und dem Reich stehen Jahrzehnte des Friedens voraus. Teil dieser Heldentruppe war auch die elfische Magierin „Frieren“, die sich rasch wieder auf Reisen begibt. Die Jahrzehnte ziehen ins Land und als sie ihre einstigen Gefährten erneut trifft, sind viele bereits alt und an der Schwelle des Todes.

Zu spät begreift sie, dass sie die Zeit nicht genutzt hat, um ihre einstigen Weggefährten besser kennenzulernen. Sie versucht, diesen Fehler wiedergutzumachen und begibt sich erneut auf die Reise, die sie einst mit den anderen Helden zurückgelegt hat. Dabei nimmt sie sich auch einer Schülerin an und muss gleichzeitig unverrichtete Probleme aus der Vergangenheit bewältigen – denn die Zeit dreht sich stets weiter.

Warum ist Frieren so gut? Wo moderne Anime ansonsten auf immer mehr Action in immer schnellerer Schlagfolge setzen, lässt sich Frieren Zeit. Charaktere sind vielschichtig und die Serie stellt sicher, dass genug Raum für World Building vorhanden ist und man die Protagonistin nachvollziehbar verstehen kann. Gerade die Diskrepanz zwischen Frierens Alter, ihrer Wahrnehmung der Zeit und dem Zeitempfinden der Menschen ist in dieser Serie gut dargestellt wie selten in einem anderen Werk.

Was langsam beginnt, entwickelt sich schon bald zu einer fesselnden, emotionalen Geschichte, die gar keine übertriebene Dramatik braucht – denn die Thematik liefert diese ganz von alleine.

Frieren ist auch eine der wenigen Geschichten, in der Charaktere sich wirklich weiter entwickeln und die Zeit voranschreitet – oft ungeahnt spontan, mit größeren Folgen.

Frieren hatten wir im Vorfeld bereits als einen der wichtigsten Anime des Jahres eingestuft.

The Apothecary Diaries

Alternative Namen: Kusuriya no Hitorigoto, Die Tagebücher der Apothekerin

Genre: Drama, Mystery

Anzahl an Episoden: 24 (noch nicht abgeschlossen)

Bewertungen: 8,72 / 10 (myanimelist), 8,6 / 10 (IMDb)

Streaming-Anbieter: Crunchyroll

Als Tochter eines Apothekers sieht sich Maomao einem recht soliden Leben im alten Kaiserreich entgegen – zumindest, bis sie entführt und verschleppt wird. Wie viele andere Mädchen wird sie an den kaiserlichen Palast verkauft, um dort den Konkubinen und adligen Frauen des Kaisers zu dienen.

Dass sie talentierter als die anderen Sklavinnen ist, wird allerdings offensichtlich, als sie eines der Kinder des Kaisers durch ihr Wissen um Kräuter vor dem Tod rettet. Das beschert ihr rasch eine neue Position als direkte Zofe und Vorkosterin einer kaiserlichen Konkubine.

Rasch findet sich Maomao im Netz von Intrigen wieder und muss „ihre“ Konkubine vor Anschlägen bewahren oder Mysterien rund um Krankheiten und Alchemie auflösen, ohne dabei selbst ins Fadenkreuz des Kaisers zu geraten.

Auch unsere Autorin Jasmin schwärmt von den Tagebüchern der Apothekerin.

Warum ist Apothecary Diaries so gut? Die Serie wird vor allem von der Protagonistin Maomao getragen, die gleichzeitig witzig, liebenswert und doch tiefgründig ist. Eine kluge, selbstbewusste Frau, die in eine missliche Situation geraten ist und nun ihr Können ausspielen muss, um zu überleben und möglichst unbeschadet durch den Alltag zu kommen.

Dabei springt die Serie zwischen ernsten Themen, wie Mordanschlägen, Vergiftungen und Prostitution hin und her, ohne dabei den liebenswerten Charme einzubüßen oder die Themen ins Lächerliche zu ziehen. Ganz nebenbei sind Maomaos Kenntnisse über Alchemie oft auch noch wissenswert und lehrreich und der historische Ansatz der Serie trägt zur Ernsthaftigkeit bei.

Eine klare Empfehlung für alle, die einfach eine tolle Geschichte mit interessanten Charakteren erleben wollen.

