Dickes Osterei: Asus Gaming-Monitor mit 200 Hz jetzt für nur 88 Euro im Angebot schnappen

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2 Min. Norman Wittkopf geschlossen Lesezeichen
Dickes Osterei: Asus Gaming-Monitor mit 200 Hz jetzt für nur 88 Euro im Angebot schnappen
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Mit dem ASUS TUF Gaming VG249Q5A bekommt ihr gerade einen gut bewerteten Gaming-Monitor zum absoluten Spottpreis.

Ein ordentlicher Gaming-Monitor muss nicht teuer sein, wie aktuell der ASUS TUF Gaming VG249Q5A beweist: Im Amazon-Angebot ist das Modell gerade um satte 51 Prozent reduziert.

Günstiger gab es das noch nicht und aktuell auch nirgendwo sonst. Die nächstbesten Angebote gibt es zum Beispiel bei Galaxus oder Cyberport, wo ihr derzeit rund 100 Euro bezahlen würdet.

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Zu diesem günstigen Preis bekommt ihr Full-HD-Auflösung auf 23,8 Zoll mit einem schnellen Fast-IPS-Panel, das 200 Hertz und nur 0,3 ms GTG-Reaktionszeit für ein besonders flüssiges Bild bietet.

FreeSync Premium und G-Sync-Kompatibilität sollen derweil zusammen mit Asus’ Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) ein nahtloses Spielerlebnis ohne Tearing und Ghosting ermöglichen.

Mit 99 Prozent sRGB-Abdeckung wird auch eine ordentliche Farbwiedergabe geboten, während es anschlussseitig unter anderem DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 und sogar integrierte Lautsprecher gibt.

Mit an Bord ist auch der Asus-exklusive GamePlus-Hotkey für besondere In-Game-Features und-Verbesserungen, wie beispielsweise ein KI-optimiertes dynamisches Fadenkreuz.

Neben Hardware-Tasten lässt sich der Monitor auch über Asus’ DisplayWidget Center per Software nach eigenen Vorlieben konfigurieren. Weitere Ausstattungsdetails findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Monitor ASUS TUF Gaming VG249Q5A für nur 88 Euro statt 179,90 Euro bei Amazon
Gaming-Monitor ASUS TUF Gaming VG249Q5A für nur 88 Euro statt 179,90 Euro bei Amazon

Fachtests zu dem im letzten Jahr erschienenen Monitor sind Mangelware, doch in den Amazon-Rezensionen wurde der ASUS TUF Gaming VG249Q5A fast durchweg mit 5 von 5 Sternen bewertet.

Hervorgehoben wird dabei eine gute Bildqualität und Verarbeitung sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nennenswerte Kritik ist unterdessen kaum zu finden.

Pro
  • gute Bildqualität
  • schnelles Display
  • gute Verarbeitung
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
Contra
  • nicht höhenverstellbar, nur neigbar
  • Lautsprecher mit zweimal 2 Watt nur zweckmäßig
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Weitere Angebote: D&D-Regelwerke, LEGO Star Wars und TV-Testsieger

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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