Diablo 4 Wundentrinker: So farmt ihr das Unique für den Spiritborn am besten

Der Wundentrinker ist ein Unique für den Spiritborn (Geistgeborenen), der neuen Klasse in Diablo 4. Wie ihr den Ring am besten farmen könnt und was ihn ausmacht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Item? Das Item „Wundentrinker“ gehört zu den Uniques des Spiritborn. Der Spiritborn, oder Geistgeborene, kam mit der Erweiterung Vessel of Hatred in Diablo 4 dazu. Der Ring wird vor allem für einen speziellen Build empfohlen, dazu gleich mehr. Eine Auflistung der besten Builds im Endgame von Diablo 4 findet ihr in der Tier List für Season 6.

Was kann der Wundentrinker? Der Wundentrinker besitzt den Effekt, dass ihr Lebenskraft erhaltet, wenn ihr euren Gegnern Dornenschaden hinzufügt. Dazu verschafft er euch Ränge auf dem Skill „Gifthaut“. Obendrein gibt euch der Ring Boni auf folgende Stats:

Widerstand gegen Gift

Rüstung

Dornen

Schaden gegen vergiftete Ziele

weniger Schaden von vergifteten Zielen

Das Unique “Wundentrinker” von dem Spiritborn.

Welcher Build nutzt den Wundentrinker? Die Ränge auf „Gifthaut“ benötigt ihr etwa, wenn ihr den starken „AFK-Build“ des Geistgeborenen spielt, der auf Gift-Schaden, hohe Verteidigung und Dornen setzt. Mit dem defensiven Build tötet ihr eure Gegner passiv, statt sie mit aktiven Skills zu erledigen. Euer Dornenschaden sorgt dafür, dass ihr Lebenskraft zurückerlangt.

Mehr zu dem Geistgeborenen, der neuen Klasse in Diablo 4, erfahrt ihr in dem Video:

Wundentrinker gezielt farmen

Wo finde ich den Wundentrinker? Uniques wie der „Wundentrinker“ können im Grunde in verschiedenen Aktivitäten im Endgame von Diablo 4 droppen. Das gezielte Farmen ist bei dem Boss „Bestie im Eis“ möglich, für den ihr zunächst die neuen Qual-Stufen freischalten und Boss-Mats sammeln müsst.

Wo ihr den Boss findet und wie ihr ihn beschwört, erfahrt ihr in unserem Guide:

Bei der Bestie bekommt ihr verschiedene Uniques für alle Klassen und habt zudem die Chance, dass der Boss eine Trophäe für euer Reittier fallen lässt. Auch die begehrten Mythic Uniques können dort droppen.

Eine weitere gute Möglichkeit für Uniques ist seit Season 6 in Diablo 4 der Kuriositätenhändler. Bei ihm könnt ihr eure Obolusse loswerden und für Items nach Kategorie „gamblen“. Dort habt ihr eine Chance, den Wundentrinker-Ring für den Geistgeborenen zu bekommen. Ein Experte zeigt, wie er 2.400 Obolusse auf den Kopf haut und zahlreiche Legendarys und Uniques bei dem Händler erhält.