Ein Bug macht Diablo 4 so kaputt, dass der Schaden negativ wird – Blizzard reagiert direkt

Vermutlich wird das Team rund um Diablo 4 die Situation noch einmal im Live-Stream heute Abend ansprechen. Was darin noch alles angekündigt wird, lest ihr dann natürlich auch auf MeinMMO. Das letzte Große Mid-Season-Patch lässt euch übrigens wieder mehr Glut sammeln. Allerdings kann ein großer Teil davon nicht verwendet werden .

In einem Antwort-Tweet schreibt er, dass mehr Informationen im Live-Stream vom 21. November 2024 bekannt gegeben werden sollen. Zudem kündigt er einen PTR für Patch 2.1.0 an.

Wie reagiert Blizzard? In einem Post auf X.com meldet sich Adam Fletcher zu Wort. Der Global Director of Community für Diablo schreibt, dass sie auf die Reports rund um das Elixier reagieren wollen. Konkret soll Patch 2.0.5a als PC-Patch, aber auch Server-Hotfix kommen. Damit soll die Wirkung des Elixiers des Antivenin vermutlich wieder auf die maximalen 15% reduziert werden.

Spieler entdecken in Diablo 4 erst jetzt neue Features von Vessel of Hatred, sind begeistert von der Nützlichkeit

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Ein Bug in Diablo 4 ist so kaputt, dass Blizzard dafür jetzt seine eigene Regeln bricht

Mit dem neuen Bug führt das aber dazu, dass der Schaden der Spiritborn ins Negative geht (via Reddit ). Das ist so offensichtlich nicht geplant und Blizzard reagiert.

Was ist das für ein Bug? Der neue Bug in Diablo 4 bereitet den Spielern richtig Freude: Wird das Elixier des Antivenin genutzt, wird man mit Lebenspunkten so sehr überschüttet, dass der eigene Charakter zum Schadensschwamm wird.

