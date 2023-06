Synchronsprecher aus Diablo 4 weiß nicht, wen er vertont hat und fragt Spieler um Hilfe – Hunderte antworten

Ein Synchronsprecher wurde für Tonaufnahmen ins Studio eingeladen, um einige Sätze für die englischsprachige Version von Diablo 4 zu vertonen. Doch er findet „sich selbst“ nicht im Spiel und bittet die Fans um Hilfe. Sie sollen ihm helfen, seine Rolle anhand seiner gesprochenen Sätze wiederzufinden.

Wer ist der Synchronsprecher? Tony Rescigno hat Barbaren-Geister in Diablo 4 vertont. Er hat bereits für Blizzard gearbeitet und war in Diablo: Immortal als „Norzo“ zu hören.

Spoiler-Warnung zu Akt 3: Der folgende Text enthält Inhalte zu einer kleinen Quest im dritten Akt von Diablo 4. Solltet ihr die Story unvoreingenommen erleben wollen, könnt ihr den Text zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Welche Sätze sagt er im Spiel? Der englischsprachige Synchronsprecher sollte folgende Sätze einsprechen (via reddit.com):

The forces of hell approach

We will never fail to the Prime Evils

Bul’Kathos grant me strength

Der Synchronsprecher wusste, dass er irgendwann im Spiel auftaucht, wenn Barbaren-Geister als Feind auftauchen. Die Geister denken, dass der Spieler ein Anhänger der Großen Übel sei und attackieren ihn deshalb missverständlicherweise. Der Charakter müsse die Geister deshalb töten.

Konnte dem Synchronsprecher weitergeholfen werden? Tatsächlich haben die Spieler ihn ausfindig machen können. Der Synchronsprecher taucht während der Story-Questreihe in Akt 3 auf (via youtube.com). Dort vertont er die gegnerischen Barbaren-Geister, die den Spieler in der Sequenz angreifen.

Doch der Synchronsprecher hat nicht nur Hilfe zu seiner Frage, sondern viele liebevolle Nachrichten bekommen. Viele User loben in den Kommentaren seine großartige Arbeit und dass er Teil eines Spiels geworden ist, mit dem viele Spieler schöne Erinnerungen kreieren:

Tolle Arbeit! Und herzlichen Glückwunsch, dass du deine Handschrift in ein so schönes Spiel eingebracht hast. Danke, dass du mit deiner Synchronsprecherarbeit in Diablo zu vielen Erinnerungen beigetragen hast, die ich mit Freunden und Familie teilen werde. Mann, ist das geil!! Du klingst fantastisch!!

Einige User erzählen außerdem scherzhaft, dass sie ihn erst vor wenigen Stunden getötet haben. Damit ist natürlich nicht der Sprecher selbst, sondern seine Rolle als Barbaren-Geist gemeint.

Der Synchronsprecher bedankt sich bei den Fans sogar mit einer kleinen Videobotschaft, weil ihn die lieben Worte sichtlich berührt haben:

Die Nachrichten bedeuten ihm sehr viel und er freue sich über so viel Liebe zu seiner Arbeit. Er sei selbst leidenschaftlicher Gamer und die Arbeiten als Synchronsprecher seien ihm sehr wichtig. Am Ende des Videos packt der Synchronsprecher noch einmal die Stimme seines Charakters aus und ruft den Fans zu, dass Bul’Kathos ihnen seine Kraft verleihen möge.

