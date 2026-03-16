Diablo 4: Sundered Night – Fundorte für Drops 

In Diablo 4 gibt es seit dem Release von Season 11 das Unique „Sundered Night“. Für viele Paladine ist es das Item für ihren Build, doch ihr könnt die Axt nicht überall erhalten. Wo ihr mit Drops rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

Wo kann ich mit Drops rechnen? Um Sundered Night (Zerbrochene Nacht) zuverlässig zu farmen, solltet ihr Grigoire beschwören und ihn besiegen. In seinem Loot-Pool ist die Axt vertreten, natürlich nicht als sicherer Drop, aber ihr könnt die Waffe dort mit einer weitaus höheren Chance erhalten als in den anderen Quellen.

Abseits von Grigoire könntet ihr auch Glück in den folgenden Aktivitäten und Fundorten haben:

Albtraum-Dungeons

Legionen

Weltbosse

Höllenfluten, wenn ihr Kisten öffnet

Beim Kuriositätenhändler

Nun wisst ihr, woher ihr das Item bekommen könnt, doch warum genau ist die Waffe so beliebt und lohnt es sich, die Axt zu farmen?

Warum ist Sundered Night so beliebt? Weil es sich bei der Axt um die „Best in Slot“-Unique für den Paladin handelt, wenn ihr den Auradin-Build nachbauen möchtet. Diese Waffe verbessert die Aura eurer diversen Skills und erhöht damit euren Clear-Speed, wenn ihr durch Gegner schnetzelt.

Mit folgenden Boni könnt ihr rechnen, wenn ihr die Waffe ausrüstet:

+[2 – 4] auf Fertigkeiten des Typs Aura

+[978 – 1.053] maximales Leben

+[32,0 – 50,0] % Bewegungsgeschwindigkeit

[16,2 – 17,6] % Abklingzeitreduktion

Wenn Ihr eine Aurafertigkeit einsetzt, löst Ihr unter euch Weihe aus.

Ihr erhaltet [90 – 180] % Potenz von Auren, während Ihr im Siegel von Weihe steht.

Das waren alle wichtigen Infos zu Sundered Night und woher ihr die Waffe bekommen könnt. Solltet ihr wissen wollen, welche Builds in Season 12 zu den besten gehören, könnt ihr gerne in unserer Tier List vorbeischauen: Diablo 4 Endgame Tier List: Die besten Builds für alle Klassen in Season 12