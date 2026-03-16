Diablo 4: Sundered Night – Fundorte für Drops 

GuideService
< 1 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
Diablo 4: Sundered Night – Fundorte für Drops 

In Diablo 4 gibt es seit dem Release von Season 11 das Unique „Sundered Night“. Für viele Paladine ist es das Item für ihren Build, doch ihr könnt die Axt nicht überall erhalten. Wo ihr mit Drops rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

Wo kann ich mit Drops rechnen? Um Sundered Night (Zerbrochene Nacht) zuverlässig zu farmen, solltet ihr Grigoire beschwören und ihn besiegen. In seinem Loot-Pool ist die Axt vertreten, natürlich nicht als sicherer Drop, aber ihr könnt die Waffe dort mit einer weitaus höheren Chance erhalten als in den anderen Quellen.

Abseits von Grigoire könntet ihr auch Glück in den folgenden Aktivitäten und Fundorten haben:

  • Albtraum-Dungeons
  • Legionen
  • Weltbosse
  • Höllenfluten, wenn ihr Kisten öffnet
  • Beim Kuriositätenhändler

Nun wisst ihr, woher ihr das Item bekommen könnt, doch warum genau ist die Waffe so beliebt und lohnt es sich, die Axt zu farmen?

Diablo 4 zeigt neue Inhalte von Season 12, der Season of Slaughter, im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Diablo 4: Sundered Night – Fundorte für Drops  Diablo 4 wird immer mehr wie Diablo 3 und zumindest ein Teil der Community steht drauf Der Warlock aus Diablo 2 hat jetzt ein eigenes Musikvideo, und euer liebster alter weiser Mann sitzt an den Drums Spieler meinen, Diablo 4 sei gerade so gut wie noch nie und ein Feature sticht besonders hervor Ihr könnt den 40 Euro teuren Paladin in Diablo 4 jetzt kostenlos spielen – Das ist sein aktuell stärkster Build Diablo 4 wird mit dem neuen DLC noch härter, damit euch mehr als ein Feature herausfordert Spieler sagen, Diablo 4 fühlt sich so gut wie nie an: Bietet bald einzigartige Inhalte, anstatt nur die Konkurrenz zu kopieren Diablo 4 schenkt euch mit Season 12 Belohnungen, wenn ihr genügend Gegner in kurzer Zeit plattmacht Eine der aktuell stärksten Klassen in Diablo 4 bekommt in Season 11 das wohl schwächste neue Unique Experte verrät Tipps, wie ihr am schnellsten an Chaos-Uniques in Diablo 4 kommt Blizzard passt die Designs aus Diablo 4 für China an, macht aus düsteren Skeletten klobige Steinblöcke Spieler will wissen, ob Diablo 4 das richtige Spiel für seinen 71-jährigen Papa ist, bekommt eindeutige Antwort

Warum ist Sundered Night so beliebt? Weil es sich bei der Axt um die „Best in Slot“-Unique für den Paladin handelt, wenn ihr den Auradin-Build nachbauen möchtet. Diese Waffe verbessert die Aura eurer diversen Skills und erhöht damit euren Clear-Speed, wenn ihr durch Gegner schnetzelt.

Mit folgenden Boni könnt ihr rechnen, wenn ihr die Waffe ausrüstet:

  • +[2 – 4] auf Fertigkeiten des Typs Aura
  • +[978 – 1.053] maximales Leben
  • +[32,0 – 50,0] % Bewegungsgeschwindigkeit
  • [16,2 – 17,6] % Abklingzeitreduktion
  • Wenn Ihr eine Aurafertigkeit einsetzt, löst Ihr unter euch Weihe aus. 
  • Ihr erhaltet [90 – 180] % Potenz von Auren, während Ihr im Siegel von Weihe steht.

Das waren alle wichtigen Infos zu Sundered Night und woher ihr die Waffe bekommen könnt. Solltet ihr wissen wollen, welche Builds in Season 12 zu den besten gehören, könnt ihr gerne in unserer Tier List vorbeischauen: Diablo 4 Endgame Tier List: Die besten Builds für alle Klassen in Season 12

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
schlachthäuser in diablo 4 finden als butcher spielen titel

Diablo 4: Schlachthäuser – So findet ihr die Schlüssel und könnt zum Butcher werden

arbiter paladin diablo 4 titel

Ihr könnt den 40 Euro teuren Paladin in Diablo 4 jetzt kostenlos spielen – Das ist sein aktuell stärkster Build

season 12 blutbefleckt butcher diablo 4 titel

Diablo 4 Season 12 – alles zu Start, Release Date und dem PTR

beste builds season 12 diablo 4 butcher titel

Diablo 4 Endgame Tier List: Die besten Builds für alle Klassen in Season 12

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx