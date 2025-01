Diablo 4: Spieler hat Glück beim Crafting, bekommt das wohl beste Item mit God Roll – „Du solltest Lotto spielen“

In Diablo 4 habt ihr die Möglichkeit, selbst Mythic Uniques zu craften. Um ein gezieltes Mythic herzustellen, benötigt ihr ein Feature aus Vessel of Hatred. Ein Spieler hat es zum ersten Mal genutzt und direkt das beste Item mit God Roll gecraftet.

Welches Item hat er hergestellt? In einem Beitrag auf Reddit präsentiert ein Nutzer seinen neuen mythischen Brustschutz „Shroud of False Death“, oder auf Deutsch: Schleier des falschen Todes. Dabei handelt es sich um ein Mythic Unique, das jede Klasse ausrüsten kann.

Der Brustschutz gibt euch Boni auf all eure Werte, euer maximales Leben, den Schaden beim nächsten Angriff nach Beginn der Verstohlenheit und die Ressourcenerzeugung. Obendrauf erhaltet ihr +1 auf alle passiven Stats.

Dank des Craftings hat der Spieler das Item in seiner bestmöglichen Version erhalten. Die Community scherzt nun, dass er mit diesem Glück am besten gleich Lotto spielen sollte.

Spieler craftet Mythic Unique mit 4 GA

Warum hat er großes Glück? Nicht nur hat er den mächtigen Brustschutz „Schleier des falschen Todes“ gecraftet – er hat ihn auch direkt mit 4 großen Affixen (4 GA) erhalten. Die sind 1,5-mal stärker als normale Affixe. Dadurch ist das Mythic in der bestmöglichen, „vermachten“ Version gedroppt, die er überhaupt bekommen konnte.

Und dabei hat er das Crafting sogar zum ersten Mal genutzt. In seinem Beitrag schreibt er: „[Ich bin] neu bei ARPGs, und das ist die erste Season, in der ich wirklich versucht habe zu grinden. Mein erster Versuch, ein mythisches Item mit Runen zu craften. Hab’ ich nicht wahnsinnig viel Glück?“

Das sagt die Community dazu: In den Kommentaren reagieren zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer auf sein neues starkes Mythic Unique. Riodan42 schreibt: „Das ist wohl eines der besten Items im Spiel, und du hast das, was wir ‚God Roll‘ nennen. Bei einem Mythic ist das 4 GA. Glückwunsch!“

Und Ill_Reference582 kommentiert: „Ja, das ist so ziemlich das Beste, was man sich wünschen kann. Ich habe drei davon – zwei mit 1 GA und eins mit 2 GA, aber ein 4 GA! Wow.“ Andere scherzen, er solle bei so viel Glück direkt ein Lottoticket kaufen.

Was braucht man, um das Mythic zu craften? Um bestimmte Mythic Uniques gezielt zu craften – wie den Schleier des falschen Todes – benötigt ihr nicht nur Prächtige Funken, sondern auch bestimmte Runen. Die Runen sind Teil der ersten Erweiterung zu Diablo 4, Vessel of Hatred.

Somit können Spielerinnen und Spieler, die nur das Basisspiel besitzen, kein gezieltes Mythic herstellen. Mit zwei Prächtigen Funken und 50.000.000 Gold habt ihr nur die Möglichkeit, ein zufälliges Mythic Unique beim Schmied zu craften.

Neben Runen hat Vessel of Hatred auch ein neues Gebiet und neue Aktivitäten ins Spiel gebracht. Welche Inhalte kostenlos verfügbar sind und für welche ihr zahlen müsst, haben wir für euch zusammengefasst. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4: Season 6 und Vessel of Hatred sind gleichzeitig erschienen – Was kann ich kostenlos zocken, was kostet Geld?