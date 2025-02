Blizzard verschickt fragwürdige Geschenke zum Valentinstag an die bekanntesten Spieler in Diablo 4

Zum Valentinstag beschenkte Blizzard einige bekannte Spieler von Diablo 4 mit etwas ganz Besonderem: einem Herz. Und das sah täuschend echt aus.

Der Valentinstag ist für viele ein „Tag der Liebe“, an dem Menschen ihren Liebsten eine Freude machen oder eine schöne Zeit mit ihnen verbringen. Auch Blizzard überraschte ein paar der bekanntesten Spielerinnen und Spieler von Diablo 4 mit einem … romantischen Geschenk.

Was ist das für ein Geschenk? Zum Valentinstag verschickte Blizzard Geschenkboxen an verschiedene Content Creator – unter anderem Rob, der bekannt für seine starken Builds und sein Können im Theorycrafting ist. In den Boxen fanden sie Schokoladenherzen vor, die auf den ersten Blick fast wie echte menschliche Herzen aussahen. Laut der Karte, die Teil des Geschenks war, handelte es sich um das Herz eines Charakters aus der Kampagne von Vessel of Hatred.

Achtung, kleine Spoiler: Wir gehen nachfolgend kurz auf die Ereignisse und Charaktere aus der Kampagne von Vessel of Hatred ein.

„Willst du unser sein, auf ewig?“

Wessen Herz soll das sein? Auf der beiliegenden Karte, die ihr in einem Post von der Diablo-Streamerin AoElena auf X gut sehen könnt, befindet sich eine Art Valentinstags-Gedicht. Grob übersetzt lautet es:

Ah Bulans Herz, es schlägt vor Furcht.

Kein Festmahl für dich, nur Blut, das wir vergossen haben.

Frohen Valentinstag, erhöre unsere Bitten –

Willst du unser sein, auf ewig?

Das Herz gehört also Ah Bulan, einem Charakter aus der „Vessel of Hatred“-Kampagne, dem ihr in einem Bosskampf begegnet. Ah Bulan ist ein Geisterwächter, der wie ein löwenartiger Zentaur aussieht, mit langen Dreadlocks und einer vogelartigen Maske, und mit Speer und Schild kämpft.

Ah Bulan wurde von Mephistos Verderbnis befallen. Nachdem ihr ihn in der Kampagne besiegt, schneidet Eru ihm das Herz heraus und übergibt es an Neyrelle, die es dann verzehrt. Das Schokoladenherz in der Box könnte also eine kleine Anspielung auf diese Szene sein.

Im YouTube-Video von Content Creator und Barbaren-Experte Rob seht ihr das Schokoladenherz und für wenige Sekunden die besagte Szene aus der Kampagne:

Zwar gibt es in Diablo 4 kein Valentinstags-Event, aber dafür kommt der „Segen der Mutter“ zurück. Heute, am 18. Februar, startet das Event, bei dem ihr einen Bonus auf XP und Gold bekommt. Obendrauf könnt ihr noch mehr Loot vom Flüsternden Baum einsacken. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4 „Segen der Mutter“-Event: So bekommt ihr mehr XP, Gold und Truhen vom Flüsternden Baum