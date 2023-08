Diablo 4: Eine Armbrust, die für 30 Milliarden Gold verkauft wurde, zwang Blizzard den Handel zu verbieten

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Die Armbrust wurde in der Community als Zeichen dafür gesehen, wie kaputt die Wirtschaft in Diablo 4 ist.

An der Stelle wurde wohl klar, dass irgendwas mit der Wirtschaft in Diablo 4 nicht stimmen kann, wenn Gold so problemlos verfügbar zu sein scheint, dass es einfach nichts wert ist.

Als es über die 10 Milliarden Gold ging, das eigentliche Gold-Cap in Diablo 4, wird dann diskutiert, wie so viel Geld überhaupt übertragen werden kann – „Man sei ohnehin eine Gruppe“, kommt die Antwort. Geld spiele sowieso keine Rolle. Man würde dann mit “mehreren Goldträgern” kommen, um das Gold zu übergeben.

