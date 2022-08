Diablo 3: Rangliste von Season 27 – Welche Klasse führt jetzt?

Wir schauen in die Ranglisten von Season 27 in Diablo 3. Welche Klasse konnte sich das beste Ranking bisher erkämpfen und wer ist auf dem letzten Platz?

Was ist los in Diablo 3? Am 26. August startete die neue Season 27. Viele Spieler starteten mit einem neuen Charakter in die Season und kämpfen sich seither in den Großen Nephalemportalen nach oben. Das ist zeitgleich die Rangliste des Spiels. Denn wer die höheren Greater Rifts schafft, steht weiter oben in der Rangliste. Ab Stufe 150, dem höchsten Level dieser Dungeons, entscheidet dann die Zeit.

Wir werfen jetzt, wenige Tage nach dem Start, einen Blick in die Ladder und gucken, wer sich bisher gut schlägt.

Bestenliste von Season 27 in Woche 1 – Wer führt?

So haben wir geschaut: Wir überprüfen bei den Rankings die europäischen Solo-Ranglisten von Season 27 in Diablo 3. Dabei schauen wir auf Softcore-Spieler ohne Set-Einschränkung.

Der Stand der Daten ist vom 31. August um 12:20 Uhr. Überprüft haben wir das über die Bestenlisten, die man sich im Spiel aufrufen kann.

Das sind die Rankings:

Mönch: Greater Rift 150 in 13 Minuten und 28 Sekunden Zauberer: Greater Rift 145 in 14 Minuten und 34 Sekunden Totenbeschwörer: Greater Rift 143 in 13 Minuten und 13 Sekunden Barbar: Greater Rift 143 in 14 Minuten und 52 Sekunden Dämonenjäger: Greater Rift 140 in 13 Minuten und 44 Sekunden Kreuzritter: Greater Rift 136 in 12 Minuten und 35 Sekunden Hexendoktor: Greater Rift 134 in 12 Minuten und 28 Sekunden

Das fällt auf: Mönche haben aktuell klar die Nase vorn und führen das Feld an. Im Vergleich zu Hexendoktoren, dem aktuellen Schlusslicht, sind die Mönche ganze 16 Level im G-Rift voraus. In unserer Tier List zu Season 27 von Diablo 3 haben es Mönche mit dem LoD Wave of Light-Build ins S-Tier geschafft. Zusammen mit Barbaen, Zauberern, Dämonenjägern und Totenbeschwörern.

Hier liegt also noch viel Potenzial, das sich in den nächsten Wochen entfalten wird. Denn bedenkt: Die neue Season ist erst seit wenigen Tagen aktiv und das hier ist nur ein erster Blick in die Bestenlisten. In den nächsten Tagen und Wochen werden Spieler ihre Paragonlevel pushen und damit ihr Potenzial noch weiter ausbauen. Gut möglich, dass schon in wenigen Tagen mehrere Klassen GR 150 erreicht haben und sich nur noch um die Bestzeiten dabei prügeln.

Spielt ihr mit eurer Klasse in Season 27, um euch in den Ranglisten mit anderen Spielern zu messen? Oder ist euch das ganz egal und ihr nehmt das Ganze nicht so ernst? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.