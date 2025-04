Ein stylisches Action-Spiel hat 96 % positive Bewertungen auf Steam und kostet gerade unter 8 €

Wenn ihr Bock auf stylische Action und spektakuläre Kombos habt, dann dürfte die „Devil May Cry“-Reihe genau das richtige für euch sein. Der neueste Teil kommt auf Steam wahnsinnig gut an und kostet gerade auch nicht viel.

Was ist das für ein Spiel? Im März 2019 erschien mit Devil May Cry 5 der neueste Teil der Action-Reihe rund um Dante, den legendären Teufelsjäger. Auf Steam wird das Spiel bis 16. April zum bisherigen Tiefstpreis (laut steamdb.info) angeboten: 7,49 € für die Standard-Edition.

Einen Trailer zu Devil May Cry 5 seht ihr hier:

Worum geht es in dem Spiel? Die Geschichte setzt mehrere Jahre nach den Ereignissen von Teil 4 an und folgt drei Charakteren: Dante, Nero und V. Die Stadt Red Grave City wird von einer Dämoneninvasion bedroht und V heuert Dante und Nero an, um diese Gefahr zu beseitigen.

Neben seinem Auftrag hat Nero aber auch ein ganz persönliches Ziel: Er ist auf der Jagd nach dem Dämon, der ihm seinen dämonischen Arm „Devil Bringer“ abgetrennt hat. An dessen Stelle trägt er nun eine mechanische Prothese.

Die „Rule of Cool“ ist hier Vorsatz

Devil May Cry 5 wird von den Spielern auf Steam geliebt: Von über 92.000 Rezensionen auf Steam fallen 96 % positiv aus. Das Spiel wird von vielen für seinen abgedrehten Humor und die extravagante Action geliebt. Dabei müsst ihr nicht einmal Experten sein, um die Teufelsbrut mit Stil auszuschalten.

oreoshank beschreibt das Spiel wie folgt (via Steam): „Du drückst ein paar Tasten. Dinge explodieren. Die Musik setzt ein. Plötzlich bist du in der Luft, ziehst 12er-Kombos durch und provozierst noch, bevor du wieder landest. […] Das Spiel will, dass du glänzt.“

Gqdziila findet (via Steam): „Ein wirklich unterhaltsames Spiel mit großartigem Spieldesign und Features – dazu noch jede Menge absurde Szenen, die das Ganze herrlich witzig und spaßig machen.“

Akito Otogame schreibt (via Steam): „Das Gameplay? Phänomenal. Wenn du auf Schwerter, spektakuläre Kombos und stylische Action stehst, ist dieses Spiel wie für dich gemacht.“

Der Fokus auf Kombos kann für einige Spieler aber auch abschreckend sein. „Wenn ich ein Spiel spielen wollte, um Kombos zu lernen, würde ich ein Fighting Game spielen“, schreibt etwa Derek (via Steam).

Eine kostenlose Demo zum Spiel gibt es leider nicht. Die Einstiegshürde ist durch den Rabatt aber zumindest schon mal niedriger. Falls ihr euch das Spiel kauft und es euch doch nicht gefällt, könnt ihr immer noch vom Rückgaberecht auf Steam gebraucht machen.

