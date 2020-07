Deutsche Spieler entdecken neues MMORPG für sich – Das gefällt ihnen an Past Fate

Mit Paste Fate erwartet uns ein neues, spannendes MMORPG. Die Entwickler wollen jetzt eine Kickstarter-Kampagne starten, um die ihre Vision auf richtig umsetzen zu können.

Was hat Paste Fate zu bieten? Ihr seid in einer großen Sandbox-Welt unterwegs. Im Grunde könnt ihr dort tun, was ihr wollt. Allerdings erwarten euch aber jede Menge Kämpfe gegen Monster und ihr könnt sogar Quests erledigen. Das MMORPG bietet zudem eine Besonderheit: Durch dunkle Magie in der Welt ist es möglich, dass ihr euch in der Nacht selbst in Monster verwandelt.

Ihr versucht euch an WoW-ähnlichen Raids

PvP findet auf Schlachtfeldern und auch PvP-Servern statt

Ihr könnt Söldner anheuern

Ihr könnt zur See fahren

Das MMORPG Past Fate hat für deutsche Spieler großes Potenzial.

Wie kommt das MMORPG an? Past Fate ist bereits in einer Alpha spielbar. Diese bietet aber noch nicht alle Features und befindet sich noch in einem frühen Zustand. Dennoch gibt es bereits erste Stimmen zum Spiel. Interessanterweise besteht die Community auf Discord laut den Entwicklern zu 60% aus deutschen Spielern. Past Fate scheint also hierzulande einen Nerv zu treffen.

Zwar gibt es aktuell noch nicht so viel im Spiel zu tun, doch das macht den Testern nicht viel aus. Ihnen geht es viel mehr darum, mit dabei zu sein, wenn ein MMORPG entsteht und in der frühen Phase Feedback abgeben zu können. Sie wollen sehen, was sich durch Patches verändert, was neu hinzukommt und es macht Spaß, mit der eigenen Meinung dafür sorgen zu können, dass sich das Spiel in eine bestimmte Richtung entwickelt.

Wir fassen ein paar Stimmen aus der Discord-Community des MMORPGs zusammen:

Unravel schreibt im Discord: „Tolle Sache, Leute! Ich habe es kürzlich gespielt und war überrascht, wie groß die Installation war. Es fühlte sich an, als hätte es Potenzial. Man muss das UI aber wirklich verbessern.“

ForgottenProf13 schreibt: „Past Fate sieht sehr faszinierend aus, ich sehe mir das Spiel auf YouTube an. Das Spiel sieht gut aus.“

Adoacer erklärt: „Mann, ich liebe dieses Spiel. Nur der Kampf scheint etwas fade zu sein. Aber alles andere ist superb. Dieses Spiel wird Erfolg haben. Ich weiß es.“

27Prozent meint: „Ich will ehrlich sein. Es ist nicht schlecht, es ist nicht großartig. Es ist okay. Die Alpha repräsentiert, worum sich das Spiel dreht und was wir erwarten können.“

Das MMORPG Past Fate befindet sich noch in einem sehr frühen Zustand. Viel gibt es noch nicht zu tun.

Wie könnt ihr mitmachen? Tretet dem Discord-Channel von Past Fate bei und fragt dort nach einem Steam-Key. Anschließend ladet ihr euch den Client herunter und schon könnt ihr mitmachen, solange die Alpha noch läuft. Es soll aber weitere Testphasen geben.

Was passiert gerade beim Spiel? Die finnischen Entwickler von Icy North Games starten am 23. Juli eine Kickstarter-Kampagne, mit der sie die weitere Entwicklung des MMORPGs finanzieren möchten.

Ansonsten arbeitet das Team weiter an neuen Features, Bugfixes und Optimierungen, wobei die Discord-Community und deren Feedback eine wichtige Rolle spielen.

2020 und darüber hinaus erscheinen noch weitere interessante MMORPGs. Welche das sind, könnt ihr in der MeinMMO-Liste der „8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 und 2021“ nachlesen.