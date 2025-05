Das neue Destiny will schon in der Beta euer Geld für Ingame-Käufe, erklärt, warum sich das lohnen wird

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Kann man Destiny: Rising schon spielen? Ja, denn das Spiel befindet sich in der geschlossenen Beta. Die Zugänge sind allerdings limitiert. Wer mitmachen will, sollte auf X und Discord die Augen nach Codes offenhalten, mit denen ihr einen Zugang anfragen könnt.

Schon in der Beta können Fans ihr Geld in dem Gacha-System versenken, doch mit dem vollständigen Release des Spiels sollen Spieler, die fleißig Geld investiert haben, ihr investiertes Silber zurückbekommen und zusätzlich noch einen Bonus erhalten.

Was haben die Entwickler angekündigt? In einem Blog-Post von NetEase gingen die Entwickler auf ein neues Programm ein – das „Refund and Reward“-Programm. Dieses Programm soll, wie der Name schon sagt, Rückerstattungen und Belohnungen verteilen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to