Fans sind froh darüber, dass nicht so viele Destiny-Entwickler gefeuert wurden, doch die Realität sieht anders aus

Die Meldungen sind raus: Bungie geht es nicht gut. Viele Stellen wurden gestrichen und Projekte eingestampft, doch wie sieht es an der Destiny-Front aus? Pete Parsons, CEO des Studios spricht davon 850 Entwickler behalten zu haben und in dieser Sicherheit wiegen sich auch die Fans des Loot-Shooters, doch die Wahrheit sieht anders aus.

Was habe ich verpasst? Diesmal nichts in Destiny, dafür aber bei Bungie. Das Studio sieht sich vor großen Umstrukturierungen. 450 Mitarbeiten wurden gegangen – entweder gefeuert oder in andere Teams gesteckt. Viele Projekte von Bungie wurden gestrichen und der Fokus soll jetzt ausschließlich auf Marathon und Destiny 2 liegen.

Laut Pete Parsons, der CEO von Bungie, wurde jedoch ein Großteil der Entwickler behalten. Nur vereinzelte Teams wurden erwischt, doch mit der Kapazität, die man jetzt noch habe, könne man sich um Destiny 2 und Marathon kümmern.

Fans versuchen sich mit diesem Wissen zu trösten und hoffen darauf, dass Destiny 2 noch weiter existieren kann. Schaut man sich aber die tatsächlich entlassenen Entwickler von Bungie an, sieht die Zukunft des Loot-Shooters keines Wegs rosig aus.

Wird es noch eine Zukunft nach diesen Geschehnissen geben?

Die wichtigsten Köpfe von Destiny wurde gefeuert

Was haben Fans herausgefunden? Während ein Großteil der Fans auf Reddit versuchen froh darüber zu sein, dass es nicht so viele Destiny-Entwickler erwischt haben soll, hat ein User zusammengefasst, welche Mitarbeiter tatsächlich von den Entlassungen betroffen waren. Folgende sind bekannt:

All diese Links führen euch zu den Mitteilungen der Entwickler, die entlassen wurden. Pete Parsons hatte recht, es hat viele führende Kräfte erwischt, doch diese waren auch verantwortlich für wichtige Dinge im Loot-Shooter.

Wichtige Mitarbeiter für die Audios sowie der Story von Destiny 2 waren Opfer des Debakels – die sogar am Erfolg von The Final Shape beteiligt waren. Auch bekannte Veteranen wie Luke Smith und Mark Noseworthy von Destiny, die seit Anbeginn dabei waren, sind nicht mehr bei Bungie am Start.

Man könnte nun argumentieren, dass noch 850 Fachkräfte dabei sind, die sich gemeinsam um Destiny 2 und Marathon kümmern werden, doch wenn man sich anschaut, welche Positionen gestrichen wurden, kommt einem die Frage in den Sinn, wie Bungie das anstellen will.

Wie sieht die Zukunft von Destiny 2 aus?

Wenn man den Insider-Infos von Jeff Grubb (via youtube.de) Glauben schenkt, dann sieht diese nicht gut aus. In einem Podcast zusammen mit Jan Ochoa, sprachen sie über die derzeitige Lage von Bungie. Destiny 2 wurde kurz auch angesprochen und laut ihm spricht das Team über keine Expansions (Erweiterungen) mehr.

Laut ihm wird es nur noch „Content Packs“ geben, auf die sich Spieler freuen dürfen. Was das bedeutet, lässt sich noch nicht abschätzen, auch nicht, wie viel eigentlicher Content in diesen Packs drinstecken wird.

Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Inhalte in diesen Packs kleiner ausfallen werden, als man ursprünglich gewohnt war. Schon in der Vergangenheit ist guter und fülliger Content das, was die Spieler von Destiny haben wollen. Wenn Bungie oder Sony sich dagegen entscheidet und größere Ressourcen in Marathon stecken sollte, wird das Destiny sicher auf kurz oder lang schaden. Das könnte sogar so weit gehen, dass Destiny komplett sterben könnte. Ein langsames und unverdientes Ende.

Was glaubt ihr, wie Bungie hier fortfahren wird? Glaubt ihr Destiny 2 könnte noch eine Chance haben oder hat mit dem Ende von The Final Shape wirklich der Anfang vom Ende begonnen?