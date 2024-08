Wie geht es mit Destiny 2 weiter? Insider geben Hinweise auf die Zukunft des Loot-Shooters

Während über Bungie die Hölle ausgebrochen ist und viele Stellen gestrichen wurden, fragen sich nun viele Fans von Destiny 2, wie es eigentlich mit dem Loot-Shooter und seinem Content weitergehen soll. Wir haben viele Insiderberichte durchforstet und nennen euch jetzt die Lage, mit der ihr wahrscheinlich rechnen könnt.

Ändert sich der Content von Destiny 2? Wer die derzeitige Lage von Bungie beobachtet hat, wird wissen, dass es derzeit nicht gut für die Entwickler läuft. Viele Stellen wurden gestrichen, ausgelagert oder neu verteilt und auch viele Teams von Destiny 2 hat es getroffen – darunter Teams, die für die Story sowie Aktivitäten verantwortlich sind.

Nach einem solchen Desaster hoffen viele Spieler, dass Destiny 2 noch seinen Kurs bezüglich seines Contents beibehält, doch laut Insidern wird es nicht so sein. Auch die Pläne von Bungie haben sich geändert, doch genießt diese Infos mit Vorsicht – Bungie hat noch nichts offiziell kommuniziert.

Insider geben neues Content-Modell preis

Mit welcher Fülle an Content können Spieler zukünftig rechnen? Die Journalisten Jason Schreier und Paul Tassi, zwei bekannte Gesichter in der Destiny-Community, sind bekannt für ihre glaubwürdigen Insider-Infos. Laut ihnen sowie einigen Infos von Jeff Grubb und Leakern soll Destiny 2 keine großen Erweiterungen mehr liefern, wie man sie von The Final Shape oder Witch Queen kennt.

Laut den Insider-Infos soll es stattdessen sogenannte Content-Drops geben. Die Fülle an Inhalten der Drops soll sich auf derselben Stufe wie die Inhalte von „Into the Light“ oder „Shadowkeep“ bewegen – also eher kleinere Erweiterungen.

Laut Leakern sollen diese Content-Packs zusammen mit Season Passes erscheinen. Die Content-Packs sind kostenlos, während die Season Passes kostenpflichtig sind. Pro Jahr erwarten euch zwei Content-Packs und zwei Seasons. Eine schnelle Übersicht der Vermutungen findet ihr hier:

Keine Erweiterungen mehr, nur Content-Packs

Content-Packs sind von der Fülle so groß wie „Into the Light“ oder „Shadowkeep“

Content-Packs sind kostenlos für alle – Nur Season Passes kosten etwas

Eine Season soll 6 Monate lang gehen

Größerer Fokus auf PvE- und PvP-Aktivitäten

Story der Season bleibt auf der Strecke und es gibt nur eine Einführungsmission und dann nur noch Aktivitäten grinden

„Rallies“ ist ein Event, das 2x pro Season erscheinen soll Führt neue Aktivitäten für PvP und PvE ein.

In „Rallies“ könnt ihr nur saisonale Ausrüstung tragen und so antreten

Wie sieht es mit den Episoden und Codename: Frontiers aus? Zu diesen Projekten gibt es diesbezüglich keine Infos, doch wir gehen davon aus, dass die Episoden soweit fast fertig sind und diese noch veröffentlicht werden. Was Frontiers angeht, so gehen wir stark davon aus, dass Bungie diesen Plan eventuell gestrichen oder vorerst verschoben hat.

Wird Destiny 2 dadurch sterben? Das hängt tatsächlich vom Blickwinkel ab. Fans, die nur auf neue Inhalte und Aktivitäten aus sind, könnten sich über den neuen Fokus freuen. Seid ihr jedoch ein langjähriger Fan und möchtet gern cinematische Storys sehen, so werdet ihr wahrscheinlich enttäuscht sein.

Bungie hat sich zu den zukünftigen Plänen des Studios noch nicht geäußert, doch das Team wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in den kommenden Wochen über ihr TWiD zu Wort melden und ein Update geben.

Sollten die Infos sich bewahrheiten, würde Bungie viele Spieler langsam aber sicher verlieren. 6 Monate für eine Season sind lang und wenn es keinen neuen Content gibt, wird Destiny 2 in einem halbtoten Zustand zurückgelassen.

Sony hievt so einen Großteil der Fachkräfte auf Marathon, damit dieses endlich veröffentlicht wird, doch ob dieser Titel Bungie retten wird, ist unklar. Was haltet ihr vom neuen Content-Model? Seid ihr enttäuscht? Lasst uns eure Meinung dazu gern in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Bungie findet ihr hier: Destiny 2: Wir kennen jetzt den genauen Zeitpunkt, als Bungie furchtbar falsch abbog – Es ist 5 Jahre her