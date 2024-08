Destiny 2: Rand der Erlösung – Raid-Guide zu allen Phasen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Verhaut ihr das Timing, so wird ein Unterwerfer im Hauptraum spawnen, den ihr besiegen müsst – agiert also aufmerksam. Während ihr eure Signale hin- und herschickt, taucht nach jedem erfolgreichen Übersenden eine Resonanz auf, die ihr aufsammeln könnt. Hat jeder Spieler genügend Resonanzen eingesammelt, so müsst ihr den Monolithen schließen.

Beide Teams (rechts und links) nehmen jeweils den Durchgang, der auch für ihr Team bestimmt ist und halten sich an ihre Richtungen. Wichtig ist jetzt, so schnell es geht, die Nebenräume von Gegnern zu befreien und die Hydras zu vernichten – diese versperren nämlich das weitere Vorgehen eures anderen Teams.

Wie funktioniert der Encounter? Im ersten Encounter gibt es einen Hauptraum in der Mitte sowie acht Nebenräume um den Hauptraum herum. Wenn einer der Spieler die Resonanz (Hologrampyramide) im Hauptraum aufsammelt und diese in die Box packt, öffnen sich zwei Durchgänge, die nebeneinander sind, und der Encounter wird gestartet.

Was ist das für ein Guide? In unserem Guide gehen wir alle Phasen vom Raid „Rand der Erlösung“ durch. Wir erklären euch jede Phase im Detail, zeigen euch die beste Aufteilung und geben euch zudem noch Tipps und Tricks, die euren Durchlauf entspannter gestalten können. Der Raid hat folgende fünf Phasen:

In Destiny 2 könnt ihr seit dem Release von „The Final Shape“ den Raid „Rand der Erlösung“ zocken. Er gehört mitunter zu den kompliziertesten Raids in ganz Destiny doch mit unseren Erklärungen werdet auch ihr den Raid meistern können.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to