Neues Update bei Destiny 2 verdoppelt die Spielerzahl auf Steam, aber sie ist immer noch furchtbar

Das steckt dahinter: Die Stimmung bei Destiny 2 scheint unten zu sein. Die Idee, neue Inhalte in Form von „Episoden“ anzubieten, scheint zu verpuffen. Es spielt dann nur derjenige eine neue Saison, der auch die letzten Episoden gespielt hat. Wer länger raus ist, bleibt wohl raus. Für diese Spieler eignet sich ein neuer Episoden-Start nicht als Anlaufpunkt, um wieder in das Spiel zu finden.

Der Nächste fügt hinzu: Hört sich toll an, in den 3 Runs ist schon mehr Inhalt als im Rest der Saison zusammen.

So sieht die Spielerzahl von Destiny 2 auf Steam aus: Gestern, am 7. Januar, ist die neue Saison bei Destiny 2 gestartet. „Revenant: Act 3“ wurde auch mit einem schicken Trailer begrüßt.

Der Online-Shooter Destiny 2 ist aktuell an einem Tiefpunkt angekommen: Das kann auch die neue Saison nicht ändern, die unspektakulär „Revenant: Act 3“ heißt und am Dienstag, dem 7. Januar, gestartet ist. Zwar verdoppeln sich die Spielerzahlen, aber das Niveau ist niedrig, die Stimmung schlecht.

