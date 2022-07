Bei Destiny 2 steht das erste größere Update für Season 17 an. Die Server werden heute, am 19. Juli, für Update 4.1.5 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia offline gehen. MeinMMO begleitet den Server-Down und sagt euch, wann ihr nicht zocken könnt.

Das müsst ihr heute wissen: Die Spieler von Destiny 2 werden sich heute wegen einer längeren Downtime nicht einloggen können. Wir werden jedoch für euch den Server-Down begleiten, mitteilen, wie dieser verläuft und welche Änderungen ihr nach dem Hotfix erwartet dürft.

Wartung am 19.07. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Diesmal werden die Server, wie schon erwähnt, eine ganze Weile aus bleiben. Grund dafür ist das Sonnenwende-Event 2022, das nach dem Update starten soll.

Um 15:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 15:45 Uhr gehen die Server dann offline und ihr werdet automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Gegen 19:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und Update 4.1.5 wird für alle Plattformen ausgerollt. Ihr könnt euch aber ab dann schon wieder zum Spielen einloggen.

Offiziell enden die Wartungsarbeiten für Hotfix 4.1.5 jedoch erst um 20:00 Uhr.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 20:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht nicht korrekt erreichbar sind.

Bald können die Hüter neuen Rüstungen nacheifern

Das ändert sich mit Update 4.1.5 in Season 17

Das bringt der Hotfix heute: Nach dem Hotfix 4.1.5 erwartet die Hüter dann eine neue Woche. Doch Bungie wird wohl zuvor noch einige Bugs und Probleme beheben und das Sonnenwende-Event einleiten.

MeinMMO zählt euch hier einige der Probleme auf, die Bungie in diesem Update beheben wird:

Tooltips verschwinden, wenn ihr Gegenstände bei der Poststelle zerlegt.

Ziele mit dem Aspekt „Mäh sie nieder“ zu besiegen, während sie „Strahlend“ sind, gewährt keine Nahkampf-Energie, wenn „Calibans Hand“ verwendet wird.

Auf Konsolen-Plattformen gibt es keine Einstellung für die Lautstärke des Sprach-Chats.

Weitere bekannte Probleme findet ihr auf der Webseite von Bungie.

Solltet Ihr Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler auch darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für Hotfix 4.1.5 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 4.1.5 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

Sobald die Patch-Notes veröffentlicht wurden, verlinken wir sie euch hier.

Wenn euch noch weitere Probleme im Spiel aufgefallen sind, die euer Spielerlebnis trüben, dann hinterlasst gerne einen Kommentar. Ansonsten verratet uns doch, ob ihr diesjährig am Sonnenwende-Event teilnehmt oder es ganz ausfallen lasst.