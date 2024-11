Während der SC24 stellte sich der Berg aus Game of Thrones einer Herausforderung im Deadlifting: Er hob über 282.000 Terabyte an SSDs – So viel, dass Baldur’s Gate 3 über 2. Millionen Mal darauf gespeichert werden könnte.

Was hat der Berg gemacht? Hafþór Júlíus Björnsson ist ein isländischer Kraftsportler und Schauspieler. Bekannt ist er vor allem durch seine Rolle als Gregor Clegane aka Der Berg ab der vierten Staffel der Hit-Serie Game of Thrones.

Im Rahmen eines Events der Firmen VDURA und Phison trat er während der SC24, einer High-End-PC-Messe, in der US-amerikanischen Stadt Atlanta an, um den Rekord im Deadlift of Data zu brechen. Dabei schaffte er es, 451 Kilo oder auch 282.000 Terabyte an SSDs im Kreuzheben vom Boden zu bekommen.

Was sind Deadlifts? Bei Deadlifts, zu Deutsch Kreuzheben, handelt es sich um eine Übung, bei der ein auf dem Boden liegendes Gewicht aus einer vorne über gebeugten Position hochgehoben wird. Die Übung ist zusammen mit Langhantelkniebeugen und Bankdrücken eine Teildisziplin des Kraftdreikampfes.

Eine ganz andere Art des Datenrekords stellen wir euch hier im Video vor:

Genug SSDs, um Baldur’s Gate 3 über 2 Millionen Mal zu speichern

Wie oft passt Baldur’s Gate 3 auf die SSDs? Die zu hebenden SSDs waren in zwei Silver-Dollar-Kreuzhebe-Boxen untergebracht. Insgesamt hatten über 282.000 Terabyte an SSDs Platz. Ganz konkret handelte es sich um über 2.200 Exemplare der 128 Terabyte PCIe Gen5 Pascari D205V SSD.

282.000 Terabyte sind umgerechnet 282.000.000 Gigabyte. Das bedeutet, auf all den SSDs könnte man das Game of the Year 2023 Baldur’s Gate 3 über 2 Millionen Mal installieren.

Entwickler Larian gibt auf Steam an, man benötigte 150 Gigabyte freien Speicherplatz, um Baldur’s Gate 3 zu installieren. Sollte man also sämtlichen verfügbaren Speicher auf den Pascari-Platten gleichzeitig vollmachen wollen, kann man nur insgesamt 1.880.000 gleichzeitige Installationsprozesse am Laufen haben. In der Redaktion haben wir nachgeprüft, wie groß Baldurs Gate 3 ist: inklusive sämtlicher Updates benötigt das Spiel aktuell 147,23 G (Stand: 25.11.24).

Hier könnt ihr euch übrigens den Deadlift in voller Länge ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Keine SSD für zu Hause

Was ist das für eine SSD? Die hier als Gewicht verwendete Pascari D205V SSD ist aktuell noch nicht erhältlich. Sie soll im zweiten Quartal 2025 launchen. Allerdings werden vermutlich die wenigsten sie in ihren Gaming-PC verbauen:

Laut Hersteller Phison ist die SSD konkret für AI-Training und Streaming erstellt worden.

Eine einzelne Pascari D205V verfügt über bis zu 128 Terabyte Speicher und ein PCIe-5.0×4-Interface.

Eine Lesegeschwindigkeit von 14.600 Megabyte pro Sekunde sowie einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 3.200 Megabyte die Sekunde.

Zielgruppe für die Phison-SSD sind entsprechend vorrangig große Firmen mit gleichermaßen hohen, zu verarbeitenden Datenmengen. Phison selbst verkauft sein Produkt auch als Modell für Server-Systeme.

ür einen Gaming-PC reichen je nach eigenem Nutzungsverhalten rund 1 Terabyte Speicher. Ob das für euch gerade so ausreicht oder gar zu viel ist, könnt ihr hier nachlesen.

Nicht ganz 282.000 Terabyte, dafür aber immerhin rund 40 hat ein Spieler bekommen, als er sich eine neue SSD für seinen PC bestellte. Ein Amazon-Mitarbeiter machte nämlich scheinbar einen dicken Fehler. Hier gehts zur Story: Spieler kauft sich eine SSD für 50 Euro – Bekommt versehentlich 40 SSDs im Wert von über 2.000 Euro geschickt