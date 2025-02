Ihr steht auf packenden Sci-Fi-Horror im Stil von Alien oder Event Horizon? Dann habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit dazu: Bei Amazon könnt ihr euch ein echtes Meisterwerk des Horror-Genres zu einem unschlagbaren Preis schnappen!

Selten hat mich ein Spiel so sehr in seinen Bann gezogen – und gleichzeitig so sehr verstört. Die bedrückende Atmosphäre, das allgegenwärtige Gefühl der Bedrohung und perfekt inszenierte Schockmomente haben mir den Angstschweiß auf die Stirn getrieben.

Mehr als einmal musste ich den Controller aus der Hand legen und frische Luft schnappen gehen. Jeder Schritt durch die düsteren Korridore fühlte sich wie ein Drahtseilakt an, bei dem hinter jeder Ecke das Grauen lauern könnte. Wenn ihr euch dieser nervenzerreißenden Herausforderung stellen wollt, kommt dieses supergünstige Amazon-Angebot jetzt wie gerufen für euch!

Ein würdiges Remake, das sich vor einem der besten Horror-Spiele aller Zeiten verneigt!

Schon die ersten Minuten auf der USG Ishimura haben mir wieder vor Augen geführt, warum Dead Space damals im Jahr 2008 so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Doch das Remake setzt in jeder Hinsicht noch einen drauf. Die überarbeitete Grafik, die bedrückende Geräuschkulisse und die knarzenden, von Rost und Blut befleckten Metallwände – all das verstärkt die klaustrophobische Stimmung und zieht euch noch tiefer in die bitterböse Schwärze dieses legendären Spiels.

Doch nicht nur in Sachen Optik und Gameplay hat sich einiges getan. Isaac Clarke, der im Original noch stumm blieb, hat nun eine Stimme. Und das macht einen gewaltigen Unterschied: Seine Verzweiflung, seine Entschlossenheit, seine Angst – all das wird greifbarer. Dadurch wird seine schier aussichtslose Mission, seine Freundin Nicole auf der Ishimura zu retten, auf emotionaler Ebene nochmal deutlich packender.

Dead Space Remake: Ein Musterbeispiel dafür, wie man einen Klassiker modern und zeitgemäß neu auflegt!

Isaac Clarke ist natürlich eine coole Socke, keine Frage. Aber der heimliche Star in Dead Space ist für mich die USG Ishimura, die mit ihren klaustrophobischen Gängen an das Alien-Universum erinnert und nur so vor Atmosphäre trieft!

Lohnt sich das Remake zu Dead Space für euch?

Hier an der Stelle von mir ein klares Ja! Das Remake zu Dead Space ist weit mehr als eine simple Neuauflage eines Klassikers, um Kohle für den Publisher zu scheffeln. Auch im Test der GameStar traf die Neuauflage auf großen Zuspruch. Es bringt die Stärken des Originals perfekt ins Hier und Jetzt, modernisiert Gameplay und Technik, ohne dabei die unverwechselbare Seele des Horrorklassikers aus 2008 zu verlieren. Falls ihr glaubt, dass euch Horrorspiele nicht mehr so leicht aus der Fassung bringen können – ich verspreche euch: Dieses hier wird euch eines Besseren belehren!

