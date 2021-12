Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Das ist ja auch irgendwie das absurd-schöne an Dead by Daylight. Das einzige, was „Killer-Mains“ und „Survivor-Mains“ im Herzen vereint, ist ihr gemeinsamer Hass auf das Spiel, das sie Tag für Tag stundenlang spielen.

Immerhin: Der Reddit-Beitrag , der sich mit dieser Community-Auszeichnung beschäftigt, hat über 10.000 Upvotes gesammelt, mit 97 % positiven Rückmeldungen – eine extreme Seltenheit in Dead by Daylight. Hier scheinen sich die meisten Spieler, die sich im Subreddit tummeln, einig zu sein.

Die Folge auf all diese Kommentare: Nur knapp eine Stunde nach der Aufforderung, doch für Dead by Daylight abzustimmen, wurde der Beitrag geschlossen und neue Kommentare nicht mehr erlaubt.

Community reagiert wütend: Für viele Spieler ist das „Werk der Liebe“ aber auch eine Kategorie, in der Spiele geehrt werden sollen, bei denen man merkt, dass die Entwickler ihr Herzblut in das Spiel fließen lassen und auf die Wünsche der Community eingehen. Genau dieses Gefühl ist bei vielen Spielern aber wohl nicht vorhanden. Unter der Ankündigung finden sich deswegen zahlreiche Kommentare und fast alle davon sind negativ. Ein paar Auszüge daraus:

Was ist das „Werk der Liebe“? Das ist eine besondere Kategorie für Spiele, die schon seit einer ganzen Weile auf dem Markt sind und nicht mehr wirklich als „neu“ gelten. Allerdings können sich hier Spiele aufstellen lassen, die auch nach langer Zeit noch immer mit neuem Content versorgt werden – das trifft auf Dead by Daylight zu.

