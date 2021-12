Dead by Daylight hat ein neues, absurdes Feature: Laufende Schneemänner

Auch im Horror-Spiel Dead by Daylight geht es weihnachtlich zu. Wir verraten, welche schicken Boni ihr abgreifen könnt.

In Dead by Daylight findet aktuell ein besonderes Winter-Event statt. Das bringt sogar neues Gameplay und jede Menge Belohnungen. Einen Teil davon gibt’s für das tägliche Einloggen – den Rest durch kleine Challenges, bei denen ihr sogar mit Schneemännern interagieren müsst. Wir haben alle Infos für Euch.

Was ist das für ein Event? Wer in Dead by Daylight einloggt, wird von einem verschneiten Bildschirm begrüßt. Das „Bone Chill“-Event ist vom 9. Dezember bis zum 23. Dezember live und bringt zahlreiche freischaltbare Cosmetics und sogar neues Gameplay.

Auf jeder Map könnt ihr nun eine Reihe von Schneemännern entdecken, mit denen besondere Interaktionen möglich sind. Überlebende können in die Schneemänner klettern und sich darin verstecken – ähnlich, wie in einen Schrank. Gleichzeitig können sie den Schneemann aber auch langsam steuern und sich so fortbewegen.

Killer hingegen können die Schneemänner kurzerhand zerschlagen und so das Versteck des Überlebenden vernichten.

Was muss man tun für Belohnungen? Wenn ihr Aktionen mit einem Schneemann ausführt, dann gibt es am Ende des Matches eine besondere Belohnung, nämlich eines der Event-Cosmetics. Pro Match könnt ihr euch nur ein Cosmetic verdienen.

Gültige Aktionen für die Cosmetics sind:

Als Überlebender in einen Schneemann huschen, um einem Schlag des Killer auszuweichen.

Als Killer einen Schneemann zerschlagen, während ein Überlebender sich darin befindet.

Als Überlebender mit einem Schneemann durch das Ausgangstor entkommen.

Erfüllt ihr mindestens eines dieser Kriterien bis zum Ende der Runde, dann wartet am Ende des Matches eines der Cosmetics, die ihr im obigen Video einsehen könnt.

Das gibt’s fürs Einloggen: Während des ganzen Dezembers – und auch in den Januar hineinreichend – gibt es alleine für den täglichen Login in Dead by Daylight eine Belohnung. Das kann eine nette Summe Blutpunkte, Schillernde Scherben oder sogar Fortschritt für den aktuellen Riss sein, der dann weitere Cosmetics freischaltet.

Selbst, wenn ihr gerade nicht so viel Zeit zum Spielen habt, dann lohnt das tägliche Einloggen, um die Belohnungen abzugreifen.

Trotz Event gibt’s Probleme: In der Community von Dead by Daylight herrscht aktuell dennoch eher frostige Stimmung. Lange Wartezeiten für Überlebender werden mehr und mehr zu einem Problem, denn die Killer-Spieler verlieren die Lust. Besonders die neuen Perks haben dazu beigetragen, dass viele Killer nur noch frustriert sind, das Spiel beiseite legen oder selbst auf die Seite der Überlebenden wechseln. Fast jeden Tag gibt es neue Threads dazu, dass das Killer-Dasein zu viel Stress bedeutet und man sich nach dem Spielen oft mies fühlt – auch, weil ein Teil der Überlebenden sich toxisch verhält. Das ist Kritik, die alle paar Monate in Dead by Daylight wieder hochkocht.

Habt ihr euch schon die Belohnungen des Weihnachts-Events in Dead by Daylight geholt? Oder kann das Horror-Spiel euch im aktuellen Zustand gar nicht begeistern?