Dead by Daylight: Pyramid Head wurde generft, weil Killer zu viel campten

Der erste Nerf für den Killer „Pyramid Head“ in Dead by Daylight ist nun live. Schuld daran sind Camper, die seine Fähigkeit „falsch“ eingesetzt haben.

Der Killer Pyramid Head, der in Dead by Daylight „The Executioner“ heißt, ist seit einigen Wochen live. Doch so manch ein Spieler dürfte von dem Killer recht schnell genervt gewesen sein, denn einige haben ihn doch recht missbräuchlich eingesetzt. Jetzt gab es einen ersten Nerf, der dafür sorgen dürfte, dass Pyramid Head nicht mehr so effektiv campen kann, wie es zuvor der Fall war.

Was war das Problem? Der Killer konnte seine Opfer unter bestimmten Fällen in einen Käfig der Qual stecken. Überlebende versinken dann im Boden und tauchen in einem Käfig an einer zufälligen Stelle in der Map auf – meistens recht weit weg vom Killer. Der Killer konnte jedoch die Aura des Käfigs und des Gefangenen sehen. Das sorgte dafür, dass viele Spieler als Killer auf direktem Weg zum Käfig eilten, um dort abzuwarten und zu campen, wie es bei einem Haken der Fall wäre.

Käfige verschwinden, wenn der Killer campt

Was wurde nun geändert? Wenn Pyramid Head ein Opfer nun in einen Käfig sperrt, dann kann er nicht länger sehen, wo sich dieser Käfig befindet. Es ist also deutlich schwieriger, diesen Käfig nun zu „becampen“ und dafür zu sorgen, dass der Überlebende nicht gerettet werden kann. Sollte Pyramid Head den Käfig doch finden und sich eine „zu lange Zeit“ in direkter Nähe zum Käfig aufhalten, dann löst sich der Käfig automatisch auf und erscheint, zusammen mit dem Überlebenden, an einer anderen Stelle neu.

Was wurde noch geändert? Abgesehen von diesen Balancing-Änderungen hat der Patch auch jede Menge Bugfixes gebracht. Viele kleinere Fehler mit Killern, Schutztreffern, Blutpunkten oder dem Spawnverhalten von Gegenständen im Blutnetz wurden behoben. Die Geburtstagskuchen gewähren nun wie vorgesehen 104% zusätzliche Blutpunkte und ihr Effekt ist stapelbar. Außerdem wurde das aktuelle Event zum 4. Geburtstag von Dead by Daylight um eine Woche verlängert.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt bin ich über diese Änderung ziemlich zwiegespalten. Ich kann absolut nachvollziehen, dass etwas geändert werden musste, weil die Augenblicke, in denen Pyramid Head beim Käfig campte, sich einfach häuften. Allerdings halte ich das „Verschwinden des Käfigs“ für die uneleganteste Lösung, die möglich war. Dass der Käfig schlicht den Ort wechselt, erscheint mit nicht nur aus „Storysicht“ unlogisch, sondern fühlt sich einfach falsch an. Da wäre mir eine Änderung lieber gewesen, die das Retten aus dem Käfig zu einer spontanen Aktion macht und dem Geretteten vielleicht sogar noch „Geliehene Zeit“ verleiht.

Was haltet ihr von dem Patch und diesen Anpassungen? Gut gelöst oder wäre etwas anderes besser oder eleganter gewesen?