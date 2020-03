Dead by Daylight: Neuer Bug macht Killer blind – für immer

Ein neuer Fehler in Dead by Daylight sorgt dafür, dass Killer es besonders schwer haben. Denn sie können Überlebende nicht mehr sehen … oder überhaupt irgendetwas.

Es gehört inzwischen zur guten Tradition von Dead by Daylight, dass sich mit jedem Patch auch eine Reihe neuer Bugs in das Spiel schleicht. Während einige Fehler nur nervig aber nicht so wichtig sind, können andere Bugs das Spiel komplett ruinieren. Einen solchen Bug erleben aktuell einige Killer, die plötzlich keine Überlebenden mehr sehen können – denn sie sind permanent geblendet.

Was ist passiert? Im Subreddit von Dead by Daylight postete der Nutzer MARViiiiN einen kurzen Clip. Hier sieht man ihn in der Rolle des neuen Killers Deathslinger, wie er gerade auf Jagd geht. Er hat dabei einen Überlebenden „geangelt“, schlägt diesen nieder und will ihn aufheben. Eine andere Überlebende kommt jedoch zur Rettung und blendet den Killer. Das führt dazu, dass der Deathslinger kurz betäubt wird und seine Beute fallen lässt.

Doch anstatt sich nach der Betäubung von dem Blend-Effekt zu erholen, klingt dieser nur kurz ab und ist danach mit voller Intensität wieder da. Aber seht am besten selbst:

Der Deathslinger bleibt für den Rest der Runde geblendet. Zwar kann man auch durch den Blend-Effekt ganz schwach die Konturen der Umgebung ausmachen, doch an eine Jagd auf Überlebende ist nicht mehr zu denken. So findet der Deathslinger für den Rest der Runde dann auch keinen weiteren Überlebenden, die er ohnehin nicht sehen würde.

Immerhin beginnt er noch einige Verfolgungsjagden und die Überlebende mit der Taschenlampe verspottet den Killer ein wenig, denn man hört sie immer wieder mit der Taschenlampe wild klicken. Ob sie wusste, dass sie den Bug verursacht hat, ist nicht ganz klar.

Spieler sehen Glück im Unglück: So nervig der Bug auch ist, sind die Killer wenigstens darüber zufrieden, dass die „Blind“-Animation von Dead by Daylight vor einer Weile geändert wurde. Früher gab es nämlich statt dem eher düsteren orange einen strahlend weißen Bildschirm, der nicht nur den Killer, sondern auch den Spieler vor dem Bildschirm geblendet hat – vor allem, wenn man in einem dunklen Zimmer spielte.

Solche und ähnliche kuriose Bugs gehören immer mal wieder zu Dead by Daylight und sorgen für viel Unterhaltung, wie etwa auch diese Fehler: