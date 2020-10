So geschickt versucht Dead by Daylight gerade Halloween zu retten

Das Horror-Spiel Dead by Daylight versucht sein Halloween-Event zu retten. Man überhäuft die Spieler mit zahlreichen Boni.

Die Veröffentlichung des Halloween-Updates für Dead by Daylight lief nicht gerade gut ab. Die Community war schwer enttäuscht. Es gibt kaum etwas zu tun und die eigentliche Belohnung, die Halloween-Skins, konnte man sich kaum bis gar nicht freischalten, außer man wirft Echtgeld auf das Problem.

Die Entwickler haben schnell auf die Kritik reagiert und eine Notfalllösung implementiert.

Was war das Problem? Halloween hat in Dead by Daylight immer einen großen Stellenwert, denn dort gibt es ein (zumeist) interessantes Event, in jedem Fall aber coole Skins zu erspielen. Verdammt eklige Skins gab es auch in diesem Jahr wieder, doch waren diese nicht einfach so zu erspielen, sondern mussten über den Shop gekauft werden.

Das geht dieses Jahr zwar auch über die erspielbare Ingame-Währung der Schillernden Scherben (Iridescent Shards), doch der Preis war hoch. Wer einen einzigen Skin erspielen wollte, musste mehrere Hundert Stunden im Spiel verbringen. Deutlich zu viel für ein Halloween-Event.

Diese coolen Skins sollten in das Halloween-Event locken.

Die Fans waren sauer und ließen ihrem Frust freien Lauf. Bisher konnte man nämlich immer zumindest einen der Skins recht einfach über Halloween erspielen.

Das haben die Entwickler nun gemacht: Nachdem der Shitstorm im offiziellen Forum und im Subreddit von Dead by Daylight gewütet hat, haben die Entwickler recht schnell reagiert. Sie haben eine Lösung implementiert, bei der doch jeder Spieler in der Lage ist, sich zumindest einen Skin zu verdienen.

Dafür haben sie zwei Änderungen vorgenommen:

Die Kosten der neuen Skins im Shop wurden (für alle originalen DbD-Charaktere) um 50 % reduziert. Anstatt 18.000 Schillernde Scherben kosten sie nun temporär nur 9.000 Schillernde Scherben.

Es gibt einen täglichen Login-Bonus, der eine große Menge an Schillernden Scherben gewährt.

Was ist das für ein Bonus? Beim täglichen Login in Dead by Daylight erhalten die Spieler nun einen saftigen Bonus. Es gibt sowohl Schillernde Scherben, aber auch Blutpunkte. Je nachdem, an welchem Tag ihr euch einloggt, gibt es unterschiedliche Mengen – die meisten am Halloween-Wochenende.

24.Oktober – 30.Oktober: Täglich 500 Schillernde Scherben und 20.000 Blutpunkte.

Täglich 500 Schillernde Scherben und 20.000 Blutpunkte. 31. Oktober – 1. November: Täglich 2.750 Schillernde Scherben und 100.000 Blutpunkte.

Täglich 2.750 Schillernde Scherben und 100.000 Blutpunkte. 2. November – 4. November: Täglich 500 Schillernde Scherben und 20.000 Blutpunkte.

Wer sich sämtliche Boni einheimst, bekommt also satte 10.000 Schillernde Scherben und 470.000 Blutpunkte. Das ist genug Währung, um einen der neuen Skins kostenlos freizuschalten.

Auch die Skins für Überlebende machen ordentlich was her.

Wer will, kann Schillernde Scherben natürlich auch für andere Dinge ausgeben und sich damit etwa neue Charaktere, Perks aus dem Schrein der Geheimnisse oder alternative Outfits kaufen.

Es lohnt sich also, täglich in Dead by Daylight einzuloggen, selbst wenn man gerade gar keine Runden spielen will. Die Scherben und Blutpunkte können auch später noch verwendet werden.

Blutjagd kommt auch noch: Zusätzlich zu den täglichen Login-Boni gibt es in der Zeit vom 29. Oktober bis zum 2. November eine Blutjagd. Dort werden die gewonnenen Blutpunkte verdoppelt. Das ist sowohl für Neulinge eine gute Zeit, um schnell zu den Profis aufschließen zu können, aber auch für Veteranen nützlich, um noch die letzten Perks auf allen Charakteren freizuschalten.

Was haltet ihr von dieser Notlösung der Entwickler? Eine gute, rettende Idee? Oder seht ihr einen Haken an der Sache?

Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr in DbD spielen sollt, verrät euch das unsere Liste aller Killer in Dead by Daylight mit allen Vor- und Nachteilen.