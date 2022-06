Dead by Daylight bringt beste Änderungen seit 7 Jahren, bufft alle Killer, beendet den Grind

Dead by Daylight plant die größten Änderungen seit 7 Jahren. Das Spiel wird auf den Kopf gestellt und der Grind entfernt.

Wenn es um große Veränderungen geht, dann ist Dead by Daylight eher zurückhaltend – zumindest bisher war das der Fall. Jetzt haben die Entwickler im „Developer Update“ für den Juni große Änderungen verraten und die dürften das asymmetrische Horror-Spiel drastisch verändern.

Der wohl beste Punkt: Perks sind viel einfacher freischaltbar. Der exponentielle Blutpunkte-Grind gehört der Vergangenheit an.

Dead by Daylight beendet den Grind – So schaltet ihr bald Perks frei

Bisher ist das Freischalten von Perks auf mehreren Charakteren richtig anstrengend. Man muss zuerst den Charakter leveln, der die entsprechenden Perks besitzt, um die „lehrbare“ Version freizuschalten, bevor danach der Perk im Blutnetz der anderen Charaktere auftauchen kann – die dann auch erst freigeschaltet werden müssen.

Das bedeutet, dass mit zunehmender Zahl von Charakteren und Perks der Aufwand exponentiell steigt. Die Entwickler haben ausgerechnet, dass man aktuell schon jeden Tag mehr als 4 Stunden spielen müsste, wenn alle Perks bis zum Launch des nächsten Kapitels auf allen Charakteren freischalten möchte.

Daher wird das System nun grundlegend überarbeitet.

Künftig wird das Freischalten von Perks direkt an das Prestige-System gebunden sein. Wenn ihr mit einem Charakter 50 Blutnetze abschließt, bekommt ihr die Möglichkeit, den Prestige-Rang dieses Charakters zu erhöhen. So, wie es bisher auch schon der Fall ist. Nehmt ihr an, dann schaltet ihr die Perks dieses Charakters auf Rang 1 für alle anderen Charaktere frei – sie können direkt darauf zugreifen.

Solltet ihr einen Charakter noch 2 weitere Male „prestigen“ – also auf Prestige 2 und Prestige 3 – dann schaltet ihr auch die Perk-Ränge auf Rang 2 und Rang 3 zur sofortigen Benutzung bei allen anderen Charakteren frei.

Solltet ihr einen Charakter bei Prestige 1 belassen, können andere Charaktere trotzdem die Ränge 2 und 3 der Perks finden – wie bisher im Blutnetz, ganz individuell.

Ebenfalls wichtig: Das Erhöhen des Prestige-Levels entfernt nicht mehr Items, Opfergaben und andere Belohnungen aus dem Inventar. Ihr könnt also ohne Verlust das Prestige-Level erhöhen. Es gibt keine „Bestrafung“ mehr!

Das Ergebnis ist, dass der Grind um knapp 75 % reduziert wird und nicht mehr exponentiell mit jedem neuen Kapitel anwächst.

Oder, um es kurz zu machen:

Künftig schalten die Prestige-Ränge eines Charakters dessen Perks für alle anderen frei

Das Erhöhen des Prestige-Ranges nimmt euch keine Items mehr weg, ihr behaltet alles

Der Grind wird um satte 75 % reduziert

Alle Killer werden besser …

In den letzten Monaten waren die Killer zu schwach – das haben die internen Auswertungen der Entwickler ergeben. Die Kill-Rate ist niedriger als angepeilt, daher wird es eine Reihe von Änderungen geben, um Killer-Spielern grundsätzlich unter die Arme zu greifen. Die Änderungen im Detail sind:

Das Zerstören von Wänden und Paletten geht nun 10 % schneller (vorher 2,6 Sekunden, dann 2,34 Sekunden)

Generatoren können 10 % schneller gekickt werden (vorher 2 Sekunden, dann 1,8 Sekunden) und verlieren dabei sofort 2,5 % Fortschritt.

Erfolgreiche Nahkampfangriffe haben eine reduzierte Abklingzeit (anstatt 3 Sekunden nur noch 2,7 Sekunden) und der Speed-Boost des getroffenen Überlebenden hält kürzer an (nicht mehr 2 Sekunden, sondern nur noch 1,8 Sekunden).

Blutlust aktiviert nun deutlich schneller. Die erste Stufe beginnt noch immer bei 15 Sekunden der Verfolgung, Stufe 2 aber schon bei 25 Sekunden (vorher 30) und Stufe 3 bereits nach 35 Sekunden (vorher 45).

Zu guter Letzt wird auch die Reparaturzeit von Generatoren erhöht. Ein Generator benötigt künftig nicht mehr 80 Sekunden, sondern 90 Sekunden, um vollständig repariert zu werden.

… alle Überlebenden aber auch!

Doch zum Glück gibt es auch auf Seiten der Überlebenden eine Reihe von Änderungen, die den Alltag angenehmer machen. Vor allem geht es darum, das Campen des Killers zu erschweren und gerade gerettete Überlebende als Ziel unattraktiv zu machen.

Deshalb bekommen Überlebende, die vom Haken befreit wurden, immer für 5 Sekunden den „Endurance“-Effekt – sie können also einen Schlag einstecken, ohne direkt down zu gehen. Für die gleiche Dauer bekommen sie auch einen Speed-Boost von 7 %, um ein wenig mehr Distanz aufbauen zu können.

Dieser Effekt endet vorzeitig, wenn der Überlebende eine Handlung unternimmt, die nicht der direkten Flucht aus der Situation dient – also etwa Heilung, einen Generator reparieren oder ein Totem berühren oder das Tor öffnen.

Was ändert sich noch?

Eine ganze Menge. Fast 40 Perks überarbeitet Dead by Daylight und nimmt dabei vor allem die Meta-Perks ins Visier. Zu lange haben Perks wie „Dead Hard“, „Hex: No One Escapes Death“ oder „Barbecue & Chili“ das Spiel dominiert. Fast alle der beliebtesten Perks werden abgeschwächt oder in ihren Funktionen eingeschränkt, während andere Perks deutliche Verbesserungen bekommen. Die vollständigen Anpassungen sind sehr umfangreich und könnt ihr euch im Detail in unseren Quellen anschauen – sie sind aber noch unter Vorbehalt und werden sich in den künftigen Monaten gewiss noch ändern.

Dazu kommen noch weitere Anreize, wie zusätzliche Blutpunkte, wenn man sich bei der Seite anmeldet, die gerade weniger Spieler hat.

Was haltet ihr von den großen Änderungen?