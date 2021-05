Das sind die besten Gaming-Headsets für unter 100 Euro in 2021

Der Markt der Gaming-Headsets im Jahre 2021 ist groß. Da lohnt es sich, einen Blick auf die beliebtesten und am besten bewerteten Modelle zu werfen. Wir stellen eine Auswahl der Bestseller von Amazon.de vor.

Bei dieser Liste der besten Gaming-Headsets handelt es sich um eine persönliche Auswahl des Autors, der aber auf einen vielseitigen Mix geachtet und Bewertungen miteinbezogen hat. Wenn Ihr ein gutes Headsets vermisst, dann schreibt es uns doch in die Kommentare.

In diesem Artikel stellen wir euch Gaming-Headsets bis 100 Euro vor. Seid ihr bereit, mehr Geld auszugeben oder sucht anstatt einem Gaming-Headset lieber tolle Kopfhörer und ein externes Mikrofon, dann schaut einmal in unserer Kaufberatung mit den besten Gaming-Headsets, die ihr 2021 kaufen könnt.

Update: Der Artikel wurde am 5. Juli 2019 veröffentlicht. Wir haben den Artikel am 7. Mai 2021 auf den neusten Stand gebracht und vier neue Headsets in den Artikel eingebaut. Zwei nicht mehr erhältliche Headsets haben wir dafür aus unserer Liste entfernt.

Gaming-Headsets bis 20 Euro

Einstiegsklasse: Im untersten Preissegment für den kleinen Geldbeutel sollten Käufer nicht allzu viel erwarten, dennoch finden sich auch hier Modelle mit annehmbarer Klangqualität von Budget-Herstellern, was jedoch letztlich auch Geschmackssache ist.

Beexcellent Gaming Headset

Das Beexcellent-Headset kommt mit einigem Zubehör

Pro Preis-Leistung

einklappbares Mikrofon

umfangreiches Zubehör für PC und Konsolen

angenehmes Gewicht (275 Gramm) Contra mittelmäßige Verarbeitung

Das bietet das Modell: Das Beexcellent Gaming-Headset verspricht mit seinen 50-mm-Neodym-Treibern einen klaren Stereoklang.

Das Mikrofon mit Rauschunterdrückung ist um 120 Grad verstellbar, während das Headset selbst für den Transport zusammengeklappt werden kann. Memory-Schaumstoff und das Gewicht von 275 Gramm sollen für einen angenehmen Tragekomfort sorgen.

Mit 1,5 Metern ist das Kabel lang genug, damit ihr euch auch am Schreibtisch bewegen könnt oder nicht direkt vor dem Fernseher sitzen müsst.

Am Anschlusskabel befinden sich ein Lautstärkeregler und ein Stummschalter. Dank 3,5mm-Klinkenanschluss ist es Multiplattform-fähig, wobei für die Verwendung mit einem älteren Xbox-Controller ohne Klinkenbuchse ein zusätzlicher Adapter benötigt wird.

Das sagen Nutzer: Ansonsten wird das Headset mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen in über 390 Rezensionen bewertet, wobei vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt wird. Einige Nutzer klagen über die mittelmäßige Verarbeitung. Insgesamt bekommt ihr aber das, was ihr für 20 Euro erwarten könnt.

Igrome Gaming Headset

Das Igrome Gaming-Headset gehört zu den best verkauftesten Gaming-Headsets auf Amazon.

Pro Preis-Leistung

LED-Beleuchtung

Verstellbarkeit Contra Klang nur passabel

Das bietet das Modell: Auch beim Igrome Gaming-Headset handelt es sich um ein Stereo-Headset, das klaren und tiefen Bass-Sound für Spiele, Filme und Musik verspricht. Wert wird hier auch auf die typische Gaming-Optik mit blauen LEDs gesetzt, wobei hierfür ein USB-Anschluss notwendig ist.

Das geschlossene Hörmuscheldesign soll weitestgehend für Geräuschunterdrückung sorgen, während das Mikrofon mit Rauschunterdrückung um 120 Grad und das Kopfband größenverstellbar ist.

Dank 3,5mm-Klinkenanschluss ist es ansonsten auch gleichermaßen für PC, Konsolen und Co. geeignet. Am Anschlusskabel befinden sich ebenfalls ein Lautstärkeregler und ein Stummschalter.

Das Igrome Gaming-Headset gehört zu den am meisten gekauften sowie am besten bewertetsten Budget-Headsets für Spieler auf Amazon.de und hat daher auch die Auszeichnung “Amazon’s Choice” erhalten.

Das sagen Nutzer: Das Igrome Gaming-Headset wird mit durchschnittlich 4,3 von 5 in über 700 Rezensionen ebenfalls überwiegend positiv bewertet, wobei vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und das Design gelobt werden, während es ab und zu Abstriche für die Klangqualität gibt.

Gaming-Headsets bis 40 Euro

Gehobene Einstiegsklasse: Bis 40 Euro können Käufer unterdessen bereits mit etwas mehr Qualität und Features rechnen, wobei namhafte Hersteller in diesem Preisbereich ebenfalls weitestgehend nicht vertreten sind.

Beexcellent GM-1

Pro Preis-Leistung

LED-Beleuchtung

Verstellbarkeit Contra laut Hersteller nicht für PS3 und Xbox 360

Das bietet das Modell: Das Beexcellent GM-1 ist ein weiteres Modell, das zu den am meisten gekauften sowie am besten bewertetsten Budget-Headsets für Spieler auf Amazon.de gehört und daher ebenfalls die Auszeichnung “Amazon’s Choice” erhalten hat.

Es verspricht kristallklaren Klang und verfügt über ein versenkbares sowieum 120 Grad verstellbares Mikrofon, eine Steuereinheit für Lautstärke und Stummschaltung am textilummantelten Kabel sowie ein verstellbares Kopfband.

Es ist mit roter oder blauer LED-Beleuchtung sowie mit Tarnfarbe verfügbar, die ebenfalls eine Stromversorgung per USB benötigt. Abseits von Xbox 360 und PS3 ist es ansonsten via Klinke ebenfalls Multiplattform-fähig.

Das sagen Nutzer: Das Beexcellent GM-1 wird mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen in über 2.000 Rezensionen fast durchweg positiv bewertet. Gelobt wird vor allem der saubere Klang nebst gutem Bass für den feilgebotenen Preis, während mancher Rezensent unabhängig davon die Höhen und Tiefen als verbesserungswürdig beschreibt.

NUBWO N7Pro

Pro virtueller Surround Sound am PC

gutes Mikrofon

schlichtes, funktionales Design

ergonomisch gepolsterte Kopfbügel Contra auf Konsolen bekommt ihr nur Stereo-Sound

geringe Lautstärke ohne Soundkarte

Das bietet das Modell: Das NUBWO N7Pro verspricht für rund 40 Euro virtuellen 7.1 Surround Sound am PC in Verbindung mit einem dem dazugehörigen Treiber, während PS4, Xbox One und Co. mit normalem Stereo-Klang Vorlieb nehmen müssen.

Dabei setzt es auf ein eher schlichtes Design ohne Beleuchtung, wobei die Kunstleder-Ohrmuscheln und der ergonomisch gepolsterte Kopfbügel lange Gaming-Sessions ohne Ermüdungserscheinungen versprechen.

Das flexible, omnidirektionale Mikrofon soll derweil unerwünschte Hintergrundgeräusche eliminieren, während die USB-Surround-Sound-Steuereinheit für Lautstärkeregelung und Mikrofon-Stummschaltung nebst Inline-Verstärker abnehmbar ist. Dank Klinke kann ist es anosnten ebenfalls Multiplattform-fähig.

Das sagen Nutzer: Das NUBWO N7Pro wird mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen in über 600 Rezensionen fast durchweg positiv bewertet. Gelobt wird vor allem der saubere Klang nebst gutem Bass, wobei auch das Mikrofon oftmals sehr gut herausgestellt wird. Mancher Rezensent moniert allerdings eine zu geringe Wiedergabelautstärke ohne dedizierte Soundkarte am PC.

DIZA100 Gaming-Headset für PS4 und PS5

Pro guter Komfort

flexibles Mikrofon

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Contra Beleuchtung funktioniert nur über USB-Anschluss

mittelmäßige Verarbeitung

Das bietet das Modell: Mit dem DIZA100 bekommt ihr für 30 Euro ein Gaming-Headset mit RGB-Licht und verstellbarem Mikrofon. Auf Amazon.de gilt das DIZA100 als Bestseller bei den Gaming-Headsets für die PlayStation.

Ihr bekommt ein Over-Ear-Headset mit 50-mm-Audio-Treibern. Das Mikrofon könnt ihr flexibel nach eurem Bedürfnis einstellen. Wenn ihr es nicht braucht, dann könnt ihr es auch in die Ohrmuschel einklappen. Das Mikrofon soll außerdem störende Geräusche beim Gespräch unterdrücken, damit ihr und eure Kollegen im Feuergefecht ungestört seid.

Die Beleuchtung funktioniert nur über das USB-Kabel. Nutzt ihr stattdessen das beiliegende Klinke-Kabel für die Konsole, leuchtet euer Headset nicht.

Das sagen Nutzer: Auf Amazon wird das Headset mit 4,4 von 5 Sternen bei mehr als 4.000 Bewertungen rezensiert. Gelobt wird vor allem der gute Klang und die tolle Passform für den Kopf. In der Kategorie Preis-Leistungsverhältnis wird das Headset mit 4,9 von 5 Sternen sehr hoch bewertet. Kritk gibt es vor allem für die mittelmäßige Verarbeitung.

Gaming-Headsets bis 60 Euro

Untere Mittelklasse: Ab diesem Preisbereich kann man wenig falsch machen, sofern die audiophilen Ansprüche nicht allzu hoch sind.

Mit dem Klim Mantis und dem Lioncast LX55 stellen wir euch zwei Gaming-Headsets mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis vor.

KLIM Mantis

Pro virtueller 7.1-Surround-Sound am PC

Top-Bewertungen

angenehme Ergonomie Contra eingeschränkte Kompatibilität abseits PC

LED-Licht nicht abschaltbar

Das bietet das Modell: Das KLIM Mantis wird auschließlich über USB angeschlossen und ist dementsprechend etwas eingeschränkt bei der Plattformkompatibilität, funktioniert aber in Verbindung mit PC, Mac und PlayStation 4/5, wobei letztere die Steuereinheit am Kabel und den 7.1-Sound nicht unterstützt.

Trotz dieser Einschränkung gehört es zu den am besten bewerteten Headsets in dieser Preisklasse und bietet am PC in Verbindung mit der dazugehörigen Software 7.1-Surroud-Sound. Das Kabel ist textilummantelt, während die LED-Beleuchtung nicht abschaltbar ist und der Mikrofonarm um 120 Grad verstellbar ist.

Das sagen Nutzer: Das KLIM Mantis wird mit 4,6 von 5 Sternen in über 4500 Rezensionen fast durchweg positiv bewertet, wobei vor allem Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt werden. Moniert wird derweil die eingeschränkte Kompatibilität abseits des PCs.

Lioncast LX55

Pro Preis-Leistung

Modularität

Kompatibilität mit PC, Xbox und PS5 Contra etwas schwacher Bass

Das bietet das Modell: Das Lioncast LX bietet Stereo-Klang, der dank der vergleichsweise großen 53 mm-Treiber besonders kraftvoll sein soll. Neben der dezenten LED-Beleuchtung bietet das Headset mit verstellbarem Metallkopfband dank 3,5 mm-Klinkenanschluss eine hohe Kompatibilität zu allen Plattformen. Mikrofon- und Soundkabel lassen sich beim LX55 einfach abnehmen beziehungsweise austauschen.

Das sagen Nutzer: Das Lioncast LX55 wird mit durchschnittlich 3,9 von 5 Sternen in über 500 Rezensionen fast durchweg positiv bewertet. Gelobt wird vor allem der Klang und das gute Gesamtpaket. Abzüge gibt es zuweilen für den teils als verbesserungswürdig beschriebenen Bass.

Im Test: Die Webseite Gamezoom.net hat dem Modell 9 von 10 Punkten gegeben und urteilt wie folgt:

Mit dem neuen LX55 liefert Lioncast ein gelungenes Gaming-Headset ab. Für absolute faire 60 Euro bekommt man eine sehr gute Verarbeitungsqualität, einen hohe Tragekomfort und einen ordentlichen Klang geboten. Auch die bequeme Polsterung und das ausreichend lange sowie abnehmbare Audiokabel wissen zu gefallen. Das Highlight ist definitiv das gut klingende Mikrofon mit Pop-Filter. Kritik gibt es lediglich für den schwachen Bass. Nichtsdestotrotz: Preisbewusste Zocker sollten unbedingt ein Auge auf das LX55 werfen.

Gaming-Headsets bis 80 Euro

Mittelklasse: In diesem Preisbereich bekommt ihr bereits einiges für euer Geld geboten. Mit dem Kingston HyperX Cloud II und dem KLIM Puma stellen wir euch zwei starke Vertreter vor, die ihr euch ansehen solltet, wenn ihr nicht mehr als 80 Euro in ein Headset investieren wollt.

KLIM Puma

Pro virtueller 7.1-Surround-Sound am PC

Vibrationseffekt Contra eingeschränkte Kompatibilität

Das bietet das Modell: Wie auch das KLIM Mantis wird das KLIM Puma auschließlich über USB angeschlossen und ist dementsprechend etwas eingeschränkt bei der Plattformkompatibilität, funktioniert aber in Verbindung mit PC, Mac und PlayStation 4.

Trotz dieser Einschränkung gehört es zu den am besten bewerteten Headsets in dieser Preisklasse und bietet am PC in Verbindung mit der dazugehörigen Software 7.1-Surround-Sound und außerdem eine Vibrationsfunktion bei Bässen. Derweil ist das Kabel textil-ummantelt, während der Mikrofonarm um 120 Grad verstellbar ist. Es ist in Schwarz und Weiß erhältlich.

Das sagen Nutzer: Das KLIM Puma wird mit 4,4 von 5 Sternen in über 2000 Rezensionen fast durchweg positiv bewertet, wobei vor allem Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt werden. Moniert wird derweil die eingeschränkte Kompatibilität abseits des PCs.

Kingston HyperX Cloud II

Pro virtueller 7.1 Surround-Sound am PC

Mikrofon abnehmbar

angenehme Ergonomie, dank leichtem Gewicht und guten Polstern Contra eingeschränkte Kompatibilität beim 7.1-Sound ab Werk

Das bietet das Modell: Das Kingston HyperX Cloud II verspricht dank der Steuereinheit am Kabel, die auch als USB-Soundkarte dient, virtuellen 7.1-Surround-Sound am PC sowie ein digital verbessertes Mikrofon mit Rauschunterdrückung und automatischer Pegelsteuerung nebst Hallunterdrückung, das sich abnehmen lässt. Für die Unterstützung der Steuereinheit an der PS4 ist unterdessen ein Firmware-Update nötig.

Es ist von TeamSpeak zertifiziert und für Skype und andere Chatprogramme optimiert. Das HyperX Cloud II wird am PC und Mac per USB angeschlossen, für PS4/PS5 und Xbox verfügt es über einen 3,5-mm-Klinkenstecker. Es ist in Schwarz mit roten Akzenten verfügbar.

Das sagen Nutzer: Das Modell wird mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen in über 9.000 Rezensionen fast durchweg positiv bewertet. Gelobt wird vor allem der gute Sound und der Funktionsumfang. Kritik gibt es für den eingeschränkten Funktionsumfang auf der PS5 und der Xbox.

Im Test: Die Kollegen von Gamestar.de haben eine Wertung von 88 Prozent vergeben und urteilen wie folgt:

Das HyperX Cloud II ist ein gelungenes Stereo-Headset mit rundum ausgewogenem, präzisem Klang sowie brauchbarer Surround-Simulation und hohem Tragekomfort.

Gaming-Headsets bis 100 Euro

Gehobene Mittelklasse: In diesem Bereich stellen wir euch Gaming-Headsets vor, die ihr für etwa 100 Euro bekommt. Hier bekommt ihr eine ordentliche Verarbeitung und einige Zusatzfunktionen wie Surround-Sound.

Mit dem Logitech G533 bekommt ihr ein gutes, kabelloses Gaming-Headset, während ihr mit dem EPOS | Sennheiser GSP 300 ein Gaming-Headset mit Kabelanschluss bekommt.

Logitech G533

Pro kabellos

7.1-Surround-Sound

hoher Trage-Komfort

Klang für Gaming und Filme geeignet Contra nur für PC geeignet

etwas künstlicher Klang für Musik

Das bietet das Modell: Das Logitech G533 ist das einzige kabellose Modell in unserer Übersicht und bietet Bedienelementen direkt am Headset. Es verspricht bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit bei bis zu 15 Metern Reichweite. Mit an Bord ist hier ebenfalls 7.1-Surround-Sound (DTS) und ein Bügelmikrofon.

Das sagen Nutzer: Das Modell wird mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen in über 4.000 Rezensionen überwiegend positiv bewertet. Gelobt wird vor allem der gute Sound und die Mobilität, während es zuweilen Abstriche für die fehlende Kompatibilität abseits des PCs gibt. Einige klagen auch über die Verarbeitung.

Im Test: Die Kollegen von Gamestar.de haben eine Wertung von 88 Prozent vergeben und urteilen wie folgt:

Ziemlich bequemes Funk-Headset mit hohem Tragekomfort und gutem bis sehr gutem Klang für Spiele, Filme und Sprach-Chat. Auch die Surround-Simulation ist durchweg gelungen. Bei Musik wirkt das G533 aber etwas (zu) analytisch kühl und das Klangbild zu gedrängt.

EPOS I Sennheiser GSP 300

Pro sehr gutes Mikrofon

natürlicher Klang, wenig basslastig

hoher Tragekomfort dank Memory-Foam bei den Ohrpolstern

geringes Gewicht

dank Audio-Adapter hohe Kompatiblität Contra sehr starres Mikrofon

Kabel am Headset nicht austauschbar

Das bietet das Modell: Das GSP300 von EPOS | Sennheiser soll dank seiner anpassbaren Sound-Optionen, einschließlich der herunterladbaren 7.1 Dolby Surround Sound-Technologie mit dem dazugehörigen Dongle, einen ganz neuen Realitätsgrad für das PC-Gaming liefern.

Das geschlossene akustische Gaming Headset GSP 300 liefert euch einen ausgewogenen Klang mit guter Ergonomie. Für den hohen Tragekomfort sorgen die Ohrpolster aus “Memory Foam” und das geringe Gewicht des Gaming-Headsets.

Die Kopfhörer sollen Umgebungsgeräusche eliminieren. Auch das Noise Cancelling-Mikrofon reduziert störende Geräusche bei Gesprächen über Discord. Dank einem mitgelieferten Audio-Adapter ist das Headset neben dem PC auch mit PS5, Xbox Series X und der Nintendo Switch kompatibel.

Das sagen Nutzer: Das Modell wird mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen in über 2.000 Rezensionen überwiegend positiv bewertet. Gelobt wird vor allem der gute Sound und die Mobilität. Einige Käufer kritisieren, dass die Verarbeitung nicht ganz optimal ausfällt.

Im Test: Die Kollegen von Gamestar.de haben eine Wertung von 90 Prozent vergeben. Im Test loben sie den tollen, ausgewogenen Klang und vor allem das tolle Mikrofon. Im Review schreiben die Tester:

Und das GSP 350/300 bietet ein durchweg überzeugendes Gesamtpaket: Der Klang ist druckvoll, definiert und ausgewogen.

Weitere Gaming-Headsets auf MeinMMO: Sucht ihr ein Gerät für eure neue Xbox Series X|S, dann schaut in die Kaufberatung von MeinMMO. Hier stellen wir euch die besten Gaming-Headsets für Xbox Series X|S. Hier findet ihr unter anderem mit dem Corsair HS35 auch ein Gaming-Headset unter 100 Euro.

