Fans dachten, die Spielereihe ist tot, doch das „böse Zelda“ bekommt einen neuen Teil

Die Reihe Darksiders wird nach langem Bangen fortgeführt. Ein erster Trailer zeigt, dass das die Reiter der Apokalypse noch nicht am Ende sind.

Spielereihen sterben irgendwann – und bei der Reihe „Darksiders“ dachte man, dass es schon lange geschehen wäre. Immerhin erschien der letzte Ableger „Darksiders Genesis“ im Jahr 2019 und kam nur „so mittel“ an, nachdem auch schon der Vorgänger Darksiders III nicht ganz den Geschmack der Fans getroffen hatte. Dennoch hat das Franchise eine treue Community, die auf eine Fortsetzung wartet – und genau die scheint man nun zu bekommen.

Beim THQ Nordic Showcase wurde ein neues Darksiders-Projekt mit einem Teaser angekündigt. Bisher hat das Spiel noch keinen Namen.

Was ist im Teaser zu sehen? Der Teaser ist leider noch relativ nichtssagend. Die meiste Zeit sieht man lediglich Steine und Felsbrocken, von Flammen erhellt. Erst in den letzten Sekunden erkennt man die Gesichter in den Steinen und hört sie Horseman! rufen. Es handelt sich dabei um das sogenannte Charred Council, das in den Darksiders-Teilen immer die Aufträge an die einzelnen Reiter der Apokalypse vergibt.

Worum geht es in Darksiders? Darksiders spielt in einem post-apokalyptischen Szenario. Der Konflikt zwischen Himmel und Hölle wurde fälschlicherweise ausgelöst und Dämonen haben die Menschheit nahezu ausgerottet, während die Mächte des Himmels langsam aber sicher von den Dämonen dezimiert werden. Krieg, einer der vier Reiter der Apokalypse, wurde für den Ausbruch des Konflikts verantwortlich gemacht.

In jedem Teil der Darksiders-Reihe schlüpft ihr in die Rolle eines der vier Reiter und versucht – parallel zu den Abenteuern der anderen Reiter – die Machenschaften hinter dem Ausbruch des Konflikts und den Plänen der Dämonen aufzudecken.

In Darksiders III habt ihr Fury gespielt. Ihre Kerneigenschaft: Zornig sein.

Wie ist das Gameplay? Das Gameplay der Spielereihe ist eine Mischung aus actiongeladenen Kämpfen, Erforschung der Spielwelt und Jump&Run-Einlagen. Unter Fans wird es gerne mal das „Zelda in düster“ beschrieben – denn viele der grundlegenden Mechaniken sind gleich oder ähnlich, aber die Darstellung deutlich gewalthaltiger. Immerhin gilt es, fiese Dämonen zu töten und die müssen selbstverständlich effektvoll in die Hölle zurückgeschickt werden.

Ähnlich wie in Zelda findet ihr dabei in einer weitläufigen Welt immer neue Gegenstände, mit denen ihr dann neue Bereiche erkunden und neue Manöver ausführen könnt, um neue Areale zu erreichen. Dicke Bossgegner dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen.

Was für ein Spiel wird das? Die Hoffnungen der Fans liegen auf einem Darksiders IV. Denn in dem Fall würde die Geschichte aus der Sicht des letzten Reiters, also Streit („Strife“). Krieg, Tod und Zorn spielte man in den Vorgängern bereits. In dem Fall würde es wohl ein Spiel nach dem Vorbild der ersten 3 Darksiders-Teile werden.

Allerdings besteht auch die Chance, dass es kein „Darksiders IV“, sondern ein Multiplayer-Ableger wie Darksiders Genesis sein könnte. Etwas, von dem zumindest die Kommentare auf YouTube hoffen, dass es nicht der Fall sein wird.

Noch unklar ist, wann das Spiel erscheinen wird. Da das Spiel bisher noch nicht einmal einen Namen hat, darf man wohl davon ausgehen, dass die Entwicklung gerade erst begonnen hat. Frühestens in ein paar Jahren wird es dann wohl so weit sein, dass wir wieder in die Rolle eines der vier Reiter der Apokalypse schlüpfen werden – zumindest dann, wenn es sich um ein „Darksiders IV“ und nicht ein weiteres Spin-Off wie Genesis handelt.