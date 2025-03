Die DARK PROJECT ALU Midnight ist eine Gaming-Tastatur für 70 Euro. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann findet: Ein echter Geheimtipp, wenn man die schwache Software ignorieren kann. Denn das Gerät bietet nicht nur gute Switches, sondern ist für eine mechanische Tastatur richtig leise.

Kürzlich entdeckte ich mehr aus Zufall die Dark Project Midnight. Dahinter steckt eine Gaming-Tastatur im TKL-Format für rund 70 Euro.

Und in meinen Augen ist die Gaming-Tastatur von Dark Project ein echter Geheimtipp. Denn sie ist nicht nur richtig leise, sondern bietet auch viele Premium-Features, die man in dieser Preiskategorie gar nicht erwarten würde.

Test im Überblick

Wer hat da getestet? Ich bin Tech Editor auf MeinMMO und habe ein Faible für Peripherie und test Mäuse, Tastaturen und Gaming-Headsets. Für MeinMMO teste ich seit 2019 Hardware für unsere Leser. Insbesondere Gaming-Mäuse gehören zu meinen absoluten Favoriten. Neben der PS5 spiele ich auch an meinem Steam Deck. Das Modell habe ich mir selbst über Amazon bestellt.

Technische Details Hier findet ihr die technischen Details der als Tabelle (zum Ausklappen klicken): Design/Interface Kabelgebunden; TKL-Design Tastenart mechanische, lineare Switches (g3ms zircon) im deutschen Layout; ABS-Tastenkappen im Doubleshot-Verfahren programmierbare Tasten Ja Beleuchtung Ja Kompatibilität PC Lieferumfang Tastatur, USB-Kabel, Handbuch, 3 zusätzliche Tastenkappen, 4 zusätzliche Switches, Werkzeug zum Entfernen der Tasten Besonderheiten TKL-Design Preis (UVP) 69,99 Euro

Lieferumfang, Design und Aufbau

Wie sieht der Lieferumfang aus? In der Schachtel befinden sich neben der Tastatur noch zusätzliche Tastenkappen, 4 zusätzliche Switches, ein Werkzeug zum Entfernen der Tasten und ein USB-Kabel für die Tastatur. Insgesamt kann man sich über den Lieferumfang wirklich nicht beklagen.

Das gesamte Zubehör besteht aus vier Switches, Werkzeug und etlichen Alternativtasten für andere Sprachen. Für eine deutsche Tastatur sind die meisten Tasten aber nur bedingt zu gebrauchen.

Wie ist die Tastatur aufgebaut? Die Tastatur bietet euch ein offizielles TKL-Design. Die Tastatur ist etwas kürzer und auf der rechten Seite fehlt der Ziffernblock. Dadurch wirkt die Tastatur etwas schlanker und ist vor allem ergonomischer.

Wie sieht die Tastatur aus? Die Tastatur gibt es in verschiedenen Farb- und Tastenvariationen. Bei meinem gekauften Modell habe ich mich für die die Farbe “Midnight” entschieden: Die Tasten variieren zwischen Grau und Schwarz, mit leichten Farbakzenten bei der Leertaste.

Die Tastenkappen selbst sind durchscheinend, sodass ihr auch im Dunkeln die Beschriftung der Tastenkappen erkennen könnt. Das Design ist ansonsten sehr zurückhaltend und wenig verspielt. Die RGB-Beleuchtung ist hübsch und elegant, aber auch keine echte Überraschung.

Die Dark Project Midnight setzt auf ein TKL-Design ohne Nummernblock. Die Tasten und Switches lassen sich austauschen.

Verarbeitung

Die Tastatur setzt auf einen überraschend schweren, wuchtigen Aluminium-Korpus. Das macht die Tastatur wirklich wertig und robust. Selbst bei preislich teuren Modellen, etwa von SteelSeries, Razer oder Corsair kommt vorzugsweise Kunststoff zum Einsatz.

Auch sonst sammelt die Tastatur nur Pluspunkte: Vorgeschmierte Switches, gute Stabilisatoren unter den Tasten und vor allem eine mit Gummi verstärkte Leertaste, dass man diese im Alltag nicht klappern hört. Und das ist für meine Ohren eine echte Wohltat! Zusätzlich hat der Hersteller auch daran gedacht, eine Dämmung im Inneren der Tastatur zu verbauen.

Einen Dämpfer gibt es dann aber doch: Der Hersteller setzt bei der Tastatur auf ABS-Tastenkappen. Diese fühlen sich okay an, sind aber kein Vergleich zu guten PBT-Tastenkappen. Aber immerhin handelt es sich um Doubleshot-Kappen. Was ihr sonst zu Tastenkappen und Gaming-Tastaturen wissen solltet, lest ihr an anderer Stelle direkt auf MeinMMO.

Die Dark Project Midnight mit RGB-Beleuchtung: Zurückhaltend, aber schick gemacht. Die Tastenkappen sind außerdem durchscheinend.

Software

Dark Project geht bei seiner Tastatur einen ganz eigenen Weg, denn anstatt auf eine installierbare Software setzt man auf eine Webanwendung: Diese ruft man über software.darkproject.eu auf und nimmt hier sowohl Software-Updates als auch weitere Einstellungen vor. Das funktioniert natürlich nur, solange die Webseite auch verfügbar ist.

Und das ist auch der große Haken an der Sache: Denn schaltet Dark Project die Webseite irgendwann mal ab, dann könnt ihr auch keine Einstellungen und Updates mehr vornehmen. Interessanterweise funktioniert die Webapp nicht überall: Im Firefox streikt die Webapp, im Edge funktioniert sie hingegen einwandfrei.

Die offizielle Webapp von Dark Project: Unübersichtlich, unpassende Schriftarten und nur online verfügbar.

Die Webapp selbst kann mich daher nur bedingt begeistern. Die Einstellungen funktionieren problemlos, aber einen Design- und Schönheitspreis bekommt Dark Project für seine Anwendung definitiv nicht. Dafür wirkt die Webapp zu klobig und zu unübersichtlich. Bei mir rutscht die Schrift auch aus den Textfenstern, das könnte aber auch an meinem UWQHD-Monitor liegen.

Ebenfalls schade: QMK/VIA wird ebenfalls nicht unterstützt und wäre sonst eine gute Alternative zu der schwachen Webapp gewesen.

Ergonomie

Die Tastatur ist durch das TKL-Design ergonomischer als große Full-Size-Tastaturen. Denn ihr könnt den Maus-Arm näher am Körper positionieren. Durch den schweren Aluminium-Korpus liegt die Tastatur außerdem sicher auf dem Tisch

Ergonomisch wenig durchdacht finde ich hingegen die Unterseite: Während andere Tastaturen auf höhenverstellbare Füßchen auf der Unterseite setzen, sind die Füße bei der “Dark Project”-Tastatur fest montiert und lassen sich nicht verstellen. Mit einer Höhe von 1,6 mm fällt die Tastatur jetzt aber auch nicht besonders hoch aus.

Die Standfüße sind fest montiert. Sie lassen sich weder verstellen noch abnehmen. Dafür sind sie immerhin sehr robust.

Die Tasten

Unter den Tastenkappen meiner Tastatur liegen “g3ms Zircon”-Switches. Hinter dem kryptischen Namen steckt der Hersteller Blackrock, der seine Switches vor allem in günstigen Brands wie Dark Project, Ozone Gaming oder Micromedia verkauft.

Bei den Zirkcon-Switches handelt es sich um offiziell um lineare Switches. Mit einem Aktivierungspunkt von 55 CN liegen sie aber eher auf dem Niveau von braunen Switches. Im Vergleich dazu liegt dieser bei “echten” linearen Switches (rot) noch niedriger (45 CN). Mit einem Aktivierungsweg von 1,5 mm hat man sich jedoch für einen sehr kurzen Weg entschieden.

Wie fühlt sich das im Alltag an? Überraschend gut und ich habe im Alltag nicht das Gefühl auf einem Modell für deutlich unter 100 Euro zu tippen. Tippen fühlt sich leicht und flink an, was auch an dem weichen Anschlag der Switches liegt. Tippen und Gaming auf der deutlich teureren Razer Blackwidow V4 Pro 75 % (zum Test) fühlt sich deutlich härter an, was nicht nur am natürlichen Widerstand der orangen Switches liegt.

Wie laut ist die Tastatur? Für rund 70 Euro hätte ich das wirklich nicht erwartet, aber die Tastatur ist fast lautlos. Ja, ihr hört den Anschlag der Fingerkuppen auf den Kunststoffkappen, aber ihr hört weder das laute Klappern einer Leertaste noch das Klicken der Switches.

Grau-Schwarz mit Farbakzenten: Die Dark Project Midnight sieht schick aus und ist sehr leise.

Fazit: Ein starker Geheimtipp für unter 70 Euro

Lohnt sich die Tastatur? Mit einer UVP von 69,99 Euro ist die Tastatur ein hervorragendes Angebot, wenn ihr eine gute verarbeitete Tastatur mit vielen Premium-Features sucht. Von der seltsamen Software (Webapp) einmal abgesehen bekommt ihr ein sehr gutes Produkt für erstaunlich wenig Geld.

Welche Alternativen gibt es?

Mit der Corsair K65 Plus Wireless bekommt ihr eine exzellente Tastatur, die ebenfalls sehr leise ist. Die UVP liegt bei 160 Euro, sie gibt es aber regelmäßig auch für 110 Euro. Kleinigkeiten trüben das Gesamtbild.

Die Epomaker TH80 Pro ist ebenfalls ein Tipp, wenn ihr nicht mehr als 100 Euro ausgeben möchtet. Leider ist die Akkulaufzeit nicht so gut.

Weitere Gaming-Tastaturen: Ihr sucht nach weiteren Empfehlungen im Peripherie-Bereich? Dann schaut doch einmal in folgende Kaufberatung auf MeinMMO. Hier erklären wir euch, welche Tastaturen sich aktuell am meisten lohnen: Die besten Gaming-Tastaturen, die ihr aktuell kaufen könnt