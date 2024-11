„Danke Capcom“ – Spieler erstellen ihre verstorbenen Haustiere in Monster Hunter Wilds, um sie wieder an ihrer Seite zu haben

Spieler können in Monster Hunter Wilds nicht nur ihren Jäger nach eigenen Wünschen anpassen, sondern auch ihre flauschigen Begleiter. Diese Möglichkeit nutzen einige, um ihren verstorbenen Haustieren ein digitales Andenken zu schaffen und ihre Geschichten mit der Community zu teilen.

Wer oder was sind das für Begleiter? Die kleinen, katzenartigen Gefährten namens „Palicos“ gehören zu Monster Hunter wie der Controller zur Konsole. Bereits in Monster Hunter World gehörten sie zu den heimlichen Stars und erfreuten sich auch in der Beta zu Monster Hunter Wilds wieder großer Beliebtheit.

Besonders der neue Charakter-Editor hat es der Community angetan, die darüber staunt, wie unglaublich gut ihre Jäger aussehen. In Monster Hunter Wilds bietet sich ebenfalls wieder die Möglichkeit, die felinen Flauschbälle nach Belieben anzupassen. Diese Chance nutzen einige Fans, um ihre geliebten Haustiere nachzubauen und in Erinnerungen zu schwelgen.

Bittersüßes Wiedersehen

Was bewegt die Community? Zahlreiche Fans teilen auf Reddit ihre erstellten Palicos und erzählen ihre emotionalen Geschichten dahinter. Dabei stellt sich heraus, dass sie häufig echten Haustieren nachempfunden sind:

Ok_Hospital4928 via Reddit: „Aw, das ist wunderschön. Ich habe dieses Jahr auch meinen Kater verloren; ich habe meinen Palico immer nach ihm gestaltet und werde das Gleiche in MH Wilds tun, um sein Andenken zu ehren.“

NahricNovak via Reddit: „Zwischen dem Start von World und Wilds habe ich meinen besten Freund im Alter von 18 Jahren verloren. Ich habe geplant, ihn im Geiste in Wilds als meinen Palico namens Gentleman mitzunehmen. Der Name kommt von einem Spruch, den wir zu ihm haben, dass er als Hund geboren wurde, aber als Gentleman starb. Wir sehen uns im Februar wieder, Kumpel.“

Avidcup via Reddit: „Mein bester Freund ist vor 2 Wochen verschwunden und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich kann nur hoffen, dass er irgendwo sein bestes Leben lebt. Trotzdem werde ich ihn in Wilds wiedersehen.“

Die Geschichten finden in der Community großen Anklang (der Thread von Khimsince86 auf Reddit kommt beispielsweise auf mehr als 7.700 Upvotes) und viele Gleichgesinnte reihen sich in den Kommentaren und Threads ein, um ihr Andenken an ihre treuen Begleiter zu teilen.

Doch nicht nur ihren Haustieren erschafft die Community von Monster Hunter Wilds ein Andenken – auch ihre Jäger haben häufig ihre ganz eigene Geschichte und begleiten die Spieler zum Teil seit vielen Jahren: Spieler in Monster Hunter Wilds bringen ihre Charaktere aus früheren Teilen zurück, verraten, was sie in der Zeit erlebt haben