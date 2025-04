Die Lebenssimulation aus Korea wird von vielen als erster großer Konkurrent für Die Sims gehandelt und startete am 28. März 2025 in den Early Access.

Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Schedule 1: Alle Cheats in der Liste – So öffnet ihr die Konsole

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Ein ehemaliger Rübenbauer aus Estland arbeitet jetzt an The Witcher 4 mit, überzeugte durch sein Hobby

Judy in Cyberpunk 2077 bricht mir das Herz – und ich will mehr davon

CD Project Red kündigte an, dass mit Cyberpunk 2077 auch das Sci-Fi-Rollenspiel auf die Konsole kommt. Cyberpunk 2077 erscheint direkt zum Launch-Tag der Konsole, am 5. Juni, auf der Nintendo Switch 2.

In der neuesten Nintendo Direct kündigte das japanische Studio neben neuen Details zur Konsole auch Spiele für die kommende Konsole an. Dabei präsentierten auch Third-Party-Hersteller ihre Titel für die neue Hybrid-Konsole.

