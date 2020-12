Händler liefert Cyberpunk 2077 zu früh – Jetzt haben alle Angst vor YouTube

Cyberpunk 2077 ist heißer Kandidat für das Spiel des Jahres 2020. Der Release ist am 10. Dezember. Aber der Händler BestBuy hat die Collector’s Edition zu früh verschickt: Nun könnten Leaks zu Cyberpunk 2077 den ganzen Spaß ruinieren, fürchten Spieler.

Darum gibt es so viele Leaks zu Cyberpunk 2077: Wenn Leaks von einem Spiel erscheinen, hat oft irgendein YouTuber was verpeilt, ein Insider hat von einer Quelle was gesteckt bekommen oder ein Magazin hat sein Embargo gebrochen und doch was ausgeplaudert.

Doch ausgerechnet bei Cyberpunk 2077 ist die Lage viel simpler: Der Händler „BestBuy“ hat einfach die Collector’s Edition von Cyberpunk 2077 zu früh verschickt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Wie Vorbesteller über Twitter und reddit mitteilten, haben sie ihre dicken Editionen von Cyberpunk 2077 bereits erhalten.

Auf Twitter freuen sich Nutzer über das unerwartete Geschenk: Sie werden Cyberpunk 2077 vor allen anderen spielen können.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Es hatte auch sofort Konsequenzen, dass einige Spieler ihr Paket so früh erhalten haben. Gestern starteten die ersten Streamer fröhlich in Cyberpunk 2077 und übertrugen ihre ersten Stunden in Night City in die Welt hinaus.

Cyberpunk 2077 bittet „NETT“, nichts zu zeigen

So reagiert CD Projekt Red: Die finden das überhaupt nicht lustig. Über Twitter teilt man mit: Man bittet die Leute nett darum, NICHTS zu streamen oder zu let’s playen.

Erst ab dem 9. Dezember um 12:00 Uhr dürften die Spieler loslegen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

CD Projekt Red möchte, dass die Spieler den Start weltweit gleichzeitig und spoilerfrei erleben.

Die „freundliche Bitte“ äußert sich offenbar in der realen Welt etwas härter. CD Projekt Red geht augenscheinlich hart gegen Spoiler vor. Die verschwinden rasch aus dem Netz.

Es ist bekannt, dass CD Projekt Red gegen einen „zu früh“-Streamer bereits rechtliche Schritte einleiten wollte.

Day-One-Patch fehlt bei Cyberpunk 2077 sowieso noch

Ist der Leak schon das richtige Spiel? Nicht so ganz.

Fabian Döhla von CD Projekt Red weist daraufhin, dass noch ein Update kommt, das es im Moment noch nicht gibt.

Wie groß das Update genau ist, verrät Döhla nicht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Die Version, die da jetzt „zu früh“ gespielt werden kann, ist also eigentlich auch nicht die Release-Version, da fehlt noch der Day-One_Patch.

So reagiert ein Streamer: Einer der größten Twitch-Streamer der Welt, xQc, begrüßt dieses Vorgehen von CD Projekt Red ausdrücklich. Er lobt das Verbot der „frühen Streams.“

Denn wenn die Firma nichts gegen „zu frühe Streams“ unternimmt, dann wäre man als Streamer gezwungen, selbst früh zu streamen, um mitzuhalten.

Bei früheren Release musste sich xQc immer Keys aus Neuseeland besorgen, erklärt xQc – diesmal könne er auf sowas verzichten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

So reagieren die Fans: Auf reddit nervt die Nachricht die Leute vor allem. Man fürchtet, dass vorm Release jetzt die komplette Story und alles bekannt ist.

Die Spieler sind von früheren Releases schon genervt, die ihnen durch Spoiler ruiniert wurden: Last of Us 2 wird häufig als Negativ-Beispiel genannt.

YouTuber würden dann Videos hochladen, bei denen

Im Titel schon das Wichtigste erklärt ist

garniert von einem Thumbnail, einem Bild, das Schlüsselszenen der Story verrät

Gerade weil viele Hardcore-Fans durch den YouTube-Algorithmus alles angezeigt bekommen, was es neu zu Cyberpunk 2077 gibt, ist dieser „frühe Release“ für sie besonders nervig.

Bereits am 23. November gab es einen Vorfall, in dem jemand zu früh seine Griffel an Cyberpunk 2077 bekam und das Spiel streamte. Da kündigte CD Projekt Red bereits, ernste Maßnahmen an:

Jemand zeigt Cyberpunk 2077 als Leak für 20 Minuten – Wird wohl verklagt